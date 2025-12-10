Giáo viên được trả tiền tự học nâng chuẩn, cấp hỗ trợ hàng tháng

TPO - Giáo viên đã tự đi học nâng chuẩn nhưng chưa được cơ quan, đơn vị thanh toán tiền học phí sẽ được trả lại. Giáo viên mầm non tư thục trong quá trình đào tạo nâng chuẩn được hỗ trợ tiền hàng tháng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 311 sửa đổi bổ sung một số điều quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.

Trước đó, thực hiện mục tiêu chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chính phủ đã có Nghị định 71 quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên.

Đến nay, lộ trình đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đã hoàn thành giai đoạn 1 (2020 – 2025), giúp tăng đáng kể tỉ lệ giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đạt trình độ chuẩn được đào tạo của cả nước.

Nhiều điểm mới liên quan đào tạo nâng chuẩn giáo viên.

Tuy nhiên, theo Bộ GD&ĐT, trong quá trình thực hiện còn vướng mắc liên quan đến phương thức đào tạo, việc mở lớp đào tạo và việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với giáo viên mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc đối tượng nâng trình độ chuẩn được đào tạo.

Do đó, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 311, trong đó quy định mới bỏ phương thức đấu thầu, giữ lại phương thức giao nhiệm vụ và đặt hàng cơ sở đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt.

Đồng thời, bổ sung quy định giáo viên được chủ động đăng kí dự tuyển với cơ sở đào tạo công lập theo quy chế tuyển sinh do Bộ GDĐT ban hành đối với các ngành hoặc chuyên ngành mà địa phương không đủ điều kiện để mở lớp theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng.

Nghị định cũng bổ sung quy định chi trả học phí đào tạo cho những giáo viên (thuộc đối tượng được đào tạo theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP) đã tự đi học và được cấp bằng kể từ ngày 1/7/2020 nhưng chưa được cơ quan, đơn vị thanh toán tiền học phí đào tạo.

Nghị định mới cũng quy định, trong thời gian thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo, những giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp; đang trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp được hưởng mức hỗ trợ tối thiểu là 800.000 đồng/người/tháng.