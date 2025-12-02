GS. Nguyễn Anh Trí: Sách giáo khoa không nên 'chắp vá, vay mượn, tạm bợ'

TPO - Muốn có bộ sách giáo khoa chuẩn, tốt phải được đầu tư xây dựng, không nên chắp vá, vay mượn, tạm bợ và phải có ban soạn thảo quốc gia với những người giỏi, có trách nhiệm, theo GS. Nguyễn Anh Trí.

"Tôi thấm thía, sách rất quan trọng"

Chiều 2/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.

Hoàn toàn ủng hộ chương trình này, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng, phải có một bộ sách giáo khoa (SGK) chuẩn để thực hiện thành công tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, về việc học sinh học một bộ SGK thống nhất trong toàn quốc.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí.

"Về mặt nhận thức, phải thấy rằng, SGK là rất quan trọng. Bằng cả cuộc đời làm người đi học, hơn 40 năm tham gia đào tạo, đã hướng dẫn thành công hơn 30 thạc sĩ và gần 30 tiến sĩ, tôi thấm thía, sách là rất quan trọng. Việc hướng dẫn nghiên cứu sinh, quan trọng nhất là chỉ cho họ đọc, tham khảo tài liệu gì, sách gì. Đặc biệt, đối với học sinh phổ thông, SGK chuẩn là vô cùng quan trọng", GS. Nguyễn Anh Trí cho hay.

Theo đó, một bộ SGK chuẩn tức là phù hợp và không có lỗi, cập nhật, hiện đại, thấm đẫm văn hoá Việt, chứa đựng đạo đức người Việt. Phải có bộ SGK chuẩn thật tốt thì chương trình dạy học bằng một bộ sách SGK trong toàn quốc mới thành công.

Theo ông, muốn có bộ SGK chuẩn, tốt phải được đầu tư xây dựng, không nên chắp vá, vay mượn, tạm bợ và phải có ban soạn thảo quốc gia với những người giỏi, có trách nhiệm. Đại biểu đoàn Hà Nội kiến nghị, việc soạn thảo SGK cần phải được đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia, đó chính là nội dung nâng cao chất lượng giáo dục.

Đầu tư bộ sách song ngữ Việt - Anh

Cùng nội dung này, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương (Quảng Ngãi) nêu thực tế, hiện nay chưa có bộ SGK các môn học bằng tiếng Anh, hoặc SGK các môn học song ngữ Việt - Anh. Nữ đại biểu đề nghị Bộ GD&ĐT đầu tư bộ sách viết bằng tiếng Việt, có song ngữ Việt - Anh và bộ SGK viết bằng tiếng Anh để các cơ sở giáo dục lựa chọn, phù hợp điều kiện thực tế.

Đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương.

Đối với mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đại biểu cho rằng, cần lộ trình phù hợp, đầu tư đồng bộ, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, giáo trình, SGK, đội ngũ giáo viên giảng dạy.

Đại biểu cũng cho rằng, một yếu tố quyết định là đội ngũ giáo viên, không những cần kiến thức chuyên sâu về môn học, nắm vững thuật ngữ chuyên ngành mà còn cần nắm vững kỹ năng tiếng Anh tốt.

"Chúng ta mất 17 năm mới cơ bản nâng cao trình độ chuẩn và phương pháp dạy học tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh. Thực tế hiện nay gần như các cơ sở giáo dục đại học mới đào tạo giáo viên dạy tiếng Anh, chứ chưa đào tạo các giáo viên dạy môn học bằng tiếng Anh”, đại biểu nói.

Theo bà, giáo viên tiếng Anh không thể dạy các môn học khác bằng tiếng Anh khi không có kiến thức chuyên sâu về môn học ấy, ngược lại giáo viên các môn học khác lại không đủ năng lực, kỹ năng tiếng Anh. Đó là chưa kể các cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn khó khăn, thiếu cả đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh...

Từ đó, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương đề nghị cần định lượng cụ thể mục tiêu đào tạo chất lượng giáo viên dạy tiếng Anh, có tính đo lường và khả thi; đầu tư cơ sở vật chất thiết bị phải đồng bộ, đi đôi bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy.