Giữ màu xanh giữa vùng công nghiệp hóa

TPO - Phường Nếnh – một trong những địa bàn tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh cũng chịu áp lực lớn về môi trường trong tiến trình đô thị hóa và phát triển sản xuất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nơi đây có nhiều chuyển biến tích cực trong kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải và nâng cao ý thức cộng đồng. Phóng viên Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng Bách – Chủ tịch UBND phường Nếnh xung quanh công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Ông có thể khái quát hiện trạng môi trường trên địa bàn phường Nếnh hiện nay?

Ông Lê Hoàng Bách: Có thể khẳng định một cách khách quan rằng, chất lượng môi trường đất, nước và không khí trên địa bàn phường hiện nay nhìn chung ở mức khá tốt, đặc biệt là tại các khu vực dân cư xa khu, cụm công nghiệp. Những năm gần đây, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Bắc Ninh và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác kiểm soát các nguồn phát thải được tăng cường, qua đó góp phần cải thiện rõ rệt môi trường sống của người dân.

Tất nhiên, là địa bàn có mật độ khu công nghiệp cao, áp lực môi trường là hiện hữu, song chúng tôi xác định rõ: phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.

Cơ quan chức năng và người dân phường Nếnh chung tay bảo vệ môi trường.

Nhiều nơi rất lo lắng với nguy cơ cháy rừng, ở phường Nếnh rừng được quản lý và bảo vệ ra sao, thưa ông?

Ông Lê Hoàng Bách: Theo kết quả theo dõi diễn biến rừng, phường Nếnh hiện có 179,15 ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm khoảng 4,98% diện tích tự nhiên, phân bố tại 6/31 tổ dân phố. Rừng chủ yếu là rừng trồng hỗn giao keo, bạch đàn, xen lẫn cây tái sinh tự nhiên.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhìn nhận thẳng thắn rằng nguy cơ cháy rừng trong mùa khô là khá cao do thực bì dày, khô và mật độ dân cư sinh sống ven rừng lớn. Vì vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được đặt ở mức cảnh báo cao, có phương án trực sẵn, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng.

Trên địa bàn phường không có loài động, thực vật quý hiếm thuộc danh mục nguy cấp, cũng không có di sản thiên nhiên, song việc bảo vệ hệ sinh thái hiện có vẫn được coi là nhiệm vụ lâu dài, bền vững.

Công tác chỉ đạo, ban hành văn bản về bảo vệ môi trường được triển khai như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Hoàng Bách: UBND phường Nếnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng, bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, tiêu biểu như các văn bản tăng cường thu gom rác thải, quản lý tài nguyên môi trường trong các dịp cao điểm, cũng như kế hoạch triển khai các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và Chính phủ về ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Tuổi trẻ phường Nếnh dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Chúng tôi đặc biệt chú trọng là đưa bảo vệ môi trường trở thành nội dung tự quản của cộng đồng. Đến nay, 31/31 tổ dân phố đã rà soát, bổ sung hương ước, quy ước về bảo vệ môi trường; thành lập và duy trì hiệu quả các tổ vệ sinh môi trường. Việc ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường đã được triển khai đến từng hộ dân.

Việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm môi trường được thực hiện ra sao, thưa ông?

Ông Lê Hoàng Bách: Chúng tôi xác định thanh tra, kiểm tra là khâu then chốt để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Thời gian qua, phường Nếnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, lực lượng công an tiến hành kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm.

Qua đó, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 tổ chức và 1 cá nhân với tổng số tiền 11,5 triệu đồng; đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh xử phạt một công ty số tiền 320 triệu đồng, đình chỉ hoạt động dây chuyền sản xuất trong 3 tháng. Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm, tạo tính răn đe và phòng ngừa lâu dài.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường được triển khai như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Hoàng Bách: Bảo vệ môi trường không thể chỉ trông chờ vào chế tài, mà quan trọng nhất là thay đổi nhận thức và hành vi của người dân. Phường đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội nghị, hội thi tìm hiểu pháp luật.

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường ở phường Nếnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Chúng tôi tích cực hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”, “Tháng hành động vì môi trường”, “Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn”; duy trì hiệu quả các phong trào như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Sạch từ nhà ra ngõ”. Đặc biệt, vai trò của các tổ chức đoàn thể, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ, được phát huy rõ nét trong phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt.

Việc kiểm soát nguồn ô nhiễm từ khu, cụm công nghiệp trên địa bàn hiện nay ra sao, thưa ông?

Ông Lê Hoàng Bách: Trên địa bàn phường hiện có 4 khu công nghiệp đang hoạt động, 100% đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu theo quy định. Các khu công nghiệp lớn như Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung, Việt Hàn đều đã đầu tư bài bản cho hạ tầng môi trường, nhiều doanh nghiệp đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động.

Ngoài ra, Cụm công nghiệp Hoàng Mai đã có trạm xử lý nước thải tập trung; các cụm công nghiệp khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc điều chỉnh quy hoạch. Với hơn 370 dự án trong khu, cụm công nghiệp và hàng trăm cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp, công tác giám sát luôn được đặt ở mức cao.

Công tác quản lý rác thải sinh hoạt – vấn đề rất được người dân quan tâm được thực hiện như thế nào?

Ông Lê Hoàng Bách: Toàn phường hiện phát sinh khoảng 90 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày và 100% được thu gom, xử lý hợp vệ sinh. Chúng tôi đã bố trí 14 điểm tập kết rác, duy trì hoạt động của các tổ vệ sinh môi trường và hợp tác xã dịch vụ.

Người dân phường Nếnh thu gom rác thải.

Rác thải sinh hoạt được vận chuyển về khu xử lý tập trung tại phường Việt Yên để xử lý theo quy định. Đối với chất thải nguy hại, các cơ sở sản xuất đều ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý, bảo đảm không phát sinh ô nhiễm thứ cấp.

Đánh giá tổng thể, đâu là những kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ môi trường của phường Nếnh thời gian qua, thưa ông?

Ông Lê Hoàng Bách: Điều đáng mừng nhất là nhận thức của người dân và doanh nghiệp đã có sự chuyển biến rõ rệt. Công tác quản lý nhà nước về môi trường được tăng cường; các “điểm nóng” về môi trường từng bước được kiểm soát; không phát sinh cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng mới.

Chúng tôi cũng chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa thông qua thẩm định chặt chẽ các dự án, tăng cường hậu kiểm, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Trong thời gian tới, phường Nếnh sẽ tiếp tục xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng đô thị văn minh, đáng sống.

Xin cảm ơn ông!