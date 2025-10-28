Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Hà Nội tặng Bằng khen và thưởng 50 triệu đồng cho quán quân Đường lên đỉnh Olympia

Hà Linh ​
TPO - Sáng 28/10, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức tuyên dương, khen thưởng em Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam vì đã có thành tích xuất sắc tại Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Tại buổi lễ, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành Phố cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho Trần Bùi Bảo Khánh cùng phần thưởng 50 triệu đồng.

Dịp này, Thành phố Hà Nội cũng tặng Bằng khen cho Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam và cô giáo Bùi thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh có thành tích đặc biệt.

khanhdf.jpg
Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 chia sẻ lòng biết ơn tới lãnh đạo Thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội, thầy cô giáo, bố mẹ và các bạn đã cổ vũ, động viên em trong suốt thời gian dự thi. Với Bảo Khánh, giành được vòng nguyệt quế trong cuộc thi không chỉ là chiến thắng của bản thân mà còn có ý nghĩa rất lớn cho thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam và ngành giáo dục Hà Nội sau 15 năm.

jhad.jpg

Ngoài gửi lời cảm ơn thầy cô, những người vất vả đã đồng hành, ôn luyện cho em có đủ tri thức, bản lĩnh tự tin bước vào kỳ thi, Bảo Khánh cảm ơn bố mẹ, đã động viên, khích lệ cả khi buồn lẫn khi vui, tiếp thêm sức mạnh cho em trong học tập lẫn cuộc sống.

“Em cho rằng, vô địch Đường lên đỉnh Olympia không phải là đích đến, càng không phải là điểm dừng. Em hứa, sẽ luôn cố gắng vươn lên trong học tập để mai này có phần đóng góp cho xã hội”, Bảo Khánh nói.

khanh.jpg
Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội và lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tặng Bằng Khen, phần thưởng cho học sinh.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, những năm qua, Giáo dục Hà Nội nâng cao chất lượng đại trà lẫn mũi nhọn. Qúa trình dạy học có nhiều gương thầy cô giáo nỗ lực vươn lên dạy tốt, học sinh học tốt, đạt kết quả xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Tại Đường lên đình Olympia, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá em Bảo Khánh đã rất trí tuệ, bản lĩnh, tự tin trả lời các câu hỏi một cách xuất sắc và giành quán quân cuộc thi.

tang-bang-khen.jpg
Trao thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng tuyên dương thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã có kế hoạch bồi dưỡng bài bản cho học sinh tham dự Đường lên đỉnh Olympia nói riêng cũng như các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, mang vinh quang về cho giáo dục Thủ đô Hà Nội.

Ngày 26/10, vượt qua các thí sinh, em Trần Bùi Bảo Khánh giành số điểm 215, trở thành quán quân Olympia 2025 mang về chiếc vòng nguyệt quế thứ hai cho Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam.

Hà Linh ​
