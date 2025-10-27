Thành tích ‘khủng’ của nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia Trần Bùi Bảo Khánh

TPO - Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, vừa giành ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Nam sinh này có niềm ham mê đọc sách và sở hữu bảng thành tích "khủng".

Ngày 26/10, Trần Bùi Bảo Khánh giành số điểm 215, trở thành quán quân Olympia, mang về chiếc vòng nguyệt quế thứ hai cho Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. .

Sau chiến thắng của Bảo Khánh, niềm vui lan toả đến thầy trò các trường học ở Thủ đô Hà Nội.

Nam sinh từng chia sẻ, với một sĩ tử thì hành trình chinh phục tri thức là không ngừng nghỉ. Em nỗ lực từng ngày, không ngừng học hỏi để mở mang hiểu biết cho bản thân, và đó cũng là cách để giữ gìn đạo học.

Trần Bùi Bảo Khánh trở thành quán quân Olympia 2025, mang về chiếc vòng nguyệt quế thứ hai cho Trường THPT chuyên Hà Nội. (ảnh: Xuân Tùng)

Bảo Khánh mê Chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ khi còn là học sinh tiểu học nên thường xem đi xem lại nhiều lần. Cậu ước mơ, sau này sẽ được đứng trên bục dự thi và nỗ lực để biến ước mơ đó trở thành hiện thực.

Nam sinh có niềm đam mê đọc sách. Cậu đọc rất nhiều loại sách và tìm hiểu kiến thức qua mạng internet.

Tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Bảo Khánh là trưởng ban chuyên môn của Câu lạc bộ Tâm lý học, tham gia tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến tâm lý học.

Được biết, trong 12 năm học phổ thông, Bảo Khánh luôn là học sinh nổi trội, đạt thành tích xuất sắc. Trước khi trở thành học sinh của ngôi trường chuyên danh giá, em từng theo học tại lớp chọn của Trường liên cấp Ngôi sao Hà Nội.

Năm lớp 9, Bảo Khánh đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp quận môn Sinh học, giải Nhất kỳ thi HSG cấp Thành phố các môn Khoa học.

Ham mê đọc sách, yêu thích Lịch sử

Theo bà Dương Tú Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam chia sẻ niềm vui, tự hào khi cậu học trò Bảo Khánh đã mang niềm vinh quang về cho nhà trường và ngành Giáo dục Thủ đô Hà Nội.

Nhà trường đánh giá, Bảo Khánh là học sinh lớp chuyên sinh nhưng học giỏi toàn diện các môn. Khánh đặc biệt yêu thích bộ môn Lịch sử cũng như tích cực trong các hoạt động cộng đồng. Với niềm đam mê đọc sách, mày mò tìm hiểu nên cậu học trò có nền tảng kiến thức sâu rộng, tự tin, quyết đoán, một trong những yếu tố quyết định chiến thắng tại Đường lên đỉnh Olympia.

Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, ngôi trường danh giá nơi Bảo Khánh đang theo học.

“Ngoài ra, đối với thầy cô, người lớn tuổi nam sinh ứng xử rất lễ phép”, bà Tú Anh nói.

Ở trường, lớp, Bảo Khánh được thầy cô, bạn bè đánh giá là một nam sinh tích cực chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ các bạn cùng học tốt. Các hoạt động ngoại khóa như hỗ trợ học sinh THCS trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tình nguyện viên Triển lãm khoa học Science Tornado 2023…, Khánh cũng là một trong những tình nguyện viên năng nổ, tích cực.

Cũng theo Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, trong những năm tháng học dưới mái trường này, nam sinh luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, nhiều lần đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi và sở hữu bảng thành tích đáng nể.

Năm học lớp 10, Bảo Khánh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố môn Sinh học.

Năm lớp 11, nam sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố môn Sinh học; Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Khoa học tự nhiên 2025 (HSGS Olympiad).

Năm học 2025-2026 (Lớp 12), Bảo Khánh giành Giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố môn Sinh học; Quán quân chương trình “Đường lên đỉnh Olympia" năm 2025.