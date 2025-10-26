Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục

Hà Linh
TPO - Theo Dự thảo Nghị quyết mới của HĐND Thành phố Hà Nội về mức học phí và cấp bù miễn học phí từ năm học 2025–2026, học sinh dân lập, tư thục tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ tối đa gần 2 triệu đồng/mỗi năm học/mỗi em.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ học phí từ năm học 2025-2026 đối với người học tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông dân lập, tư thục.

Mức hỗ trợ học phí theo hình thức học trực tiếp như sau: (đơn vị tính: nghìn đồng/học sinh/tháng)

Cấp học
 Mầm non
 Tiểu học
 Trung học cơ sở
 Trung học phổ thông
Mức học phí
 155
 155
 155
 217

Mức hỗ trợ học phí theo hình thức học trực tuyến như sau: (nghìn đồng/học sinh/tháng)

Cấp học
 Mầm non
 Tiểu học
 Trung học cơ sở
 Trung học phổ thông
Mức học phí
 116
 116
 116
 163

Với hình thức học trực tuyến, mức thu bằng 75% học trực tiếp. Mức học phí này không áp dụng cho các trường chất lượng cao.

dffg.jpg
Học sinh trường tư thục tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ gần 2 triệu đồng/mỗi năm học/mỗi em.

Do chính sách miễn học phí của Nhà nước, Hà Nội sẽ cấp bù học phí tương ứng cho học sinh dân lập, tư thục từ mầm non đến hết THPT.

Như vậy, mỗi học sinh tại các trường tư sẽ được hỗ trợ từ 1,3 đến hơn 1,9 triệu đồng mỗi năm học, tùy cấp học.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2025-2026, toàn thành phố có 2.954 trường học các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT đáp ứng nhu cầu dạy học cho khoảng 2,3 triệu học sinh. Trong số đó, có 2.324 trường công lập và 630 (hơn 21%) trường tư thục các cấp.

Các trường tư thục hiện có mức thu học phí cao gấp nhiều lần so với mức học phí quy định của các trường công lập. Tuy nhiên, cùng với chính sách miễn học phí của học sinh công lập, từ năm nay trẻ mầm non, học sinh phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được hỗ trợ học phí.

Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Một trong những điểm mới của Nghị định này là trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được hỗ trợ học phí theo mức do HĐND cấp tỉnh quy định.

Hà Linh
