Những khoảnh khắc gay cấn trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Dương Triều - Châu Linh - Công Hướng

TPO - Không chỉ là cuộc so tài trí tuệ, chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 còn là hành trình cảm xúc của bốn “4 leo núi”. Mỗi gương mặt, mỗi khoảnh khắc, là một sắc thái riêng - hồn nhiên, căng thẳng, tự tin, rồi vỡ òa hạnh phúc.

dsc-3247.jpg
z7156658161145-2bce4be3d0c21b48b4a5d239a3ac82d8.jpg
z7156658161229-5cf6f230420ec5dafc8917d2c59aae27.jpg
Thí sinh Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ trên sóng truyền hình: "Em là một người hay cười nhưng lại dễ xúc động" sau những màn cổ vũ sôi động từ tỉnh nhà.
Muôn kiểu biểu cảm của 4 nhà leo núi Olympia 2025. Video: Công Hướng
dsc-3310.jpg
dsc-3304.jpg
dsc-3294.jpg
"Nhà leo núi" Nguyễn Nhựt Lam(THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) với biểu cảm tại các phần thi. Nhựt Lam tự hào được sinh ra và lớn lên trên miền đất anh hùng, trù phú và hiếu học với sông Tiền hiền hòa, vườn cây trĩu quả, đồng lúa bát ngát…với những con người bình dị, tình cảm, hiếu học. Theo Nhật Lam, tiếp bước truyền thống của trường THPT Cái Bè, truyền thống hiếu học của Đất Sen Hồng là điểm tựa để chinh phục Đường lên đỉnh Olympia.
dsc-3501.jpg
dsc-3469.jpg
z7156658115173-494b6e11cc327a6999b8458abfc4177b.jpg
z7156658249631-2b08dec4429d610cd4347db4e9dc7bc2.jpg
Bảo Khánh được gọi là thí sinh có nhiều "meme biểu cảm" nhất trong 4 thí sinh.
dsc-3652.jpg
z7156658071618-a4985bedb6d5cb09aee0f5b3341046f1.jpg
z7156658206550-2bef37070b5c595c021051df3cd4abeb.jpg
Trên hành trình chinh phục chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 25, Bảo Khánh không chỉ mang theo ước mơ của bản thân mà còn là cách để phát huy truyền thống hiếu học, mang về chức Vô địch thứ hai cho Thủ đô.
dsc-3546.jpg
Đa dạng biểu cảm﻿ của các chàng trai trong phần thi Về đích.
dsc-3236.jpg
z7156658071565-4210b3e38993cfd025a3a17216d21de7.jpg
Biểu cảm của chàng trai xứ Huế Lê Quang Duy Khoa tại trận chung kết.
Dương Triều - Châu Linh - Công Hướng
