Những khoảnh khắc gay cấn trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

TPO - Không chỉ là cuộc so tài trí tuệ, chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 còn là hành trình cảm xúc của bốn “4 leo núi”. Mỗi gương mặt, mỗi khoảnh khắc, là một sắc thái riêng - hồn nhiên, căng thẳng, tự tin, rồi vỡ òa hạnh phúc.