Giới trẻ

Google News

Ẩn số chướng ngại vật 21 chữ cái của Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 25

Tường Kha
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ẩn số chướng ngại vật Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 25 gồm 21 chữ cái. Ẩn số này liên quan vở kịch nói nổi tiếng của nhà thơ, nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ, được sáng tác vào năm 1981 - 1984, dựa theo truyện dân gian.

Sáng 26/10 diễn ra Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết là: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc Học - Huế, thành phố Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành phố Hà Nội).

screen-shot-2025-10-26-at-092618.png
Ẩn số chướng ngại vật có 21 chữ cái.

Vượt chướng ngại vật là một phần thi hấp dẫn, thú vị của sân chơi Olympia. Trong trận chung kết năm, ẩn số chướng ngại vật có tới 21 chữ cái.

Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Văn học… là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng, sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể, thể hiện nhận thức, tư tưởng, tình cảm của nhân dân lao động về tự nhiên, xã hội nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng.

Cả bốn thí sinh ghi điểm 10 với đáp án “Dân gian”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Đêm trắng (tác giả Lưu Quang Hà, đạo diễn NSND Xuân Bắc), Vòng tròn bội bạc (tác giả Chu Lai, đạo diễn NSND Nguyễn Trung Hiếu), Bắt quỷ (tác giả Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn NSƯT Bùi Như Lai) là những tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật sân khấu nào?

Mỗi thí sinh đưa ra câu trả lời khác nhau. Tuy nhiên, Thanh Tùng duy nhất ghi điểm với đáp án “Kịch nói”.

screen-shot-2025-10-26-at-093009.png
Thanh Tùng căng thẳng sau khi nhấn chuông trả lời ẩn số.

Ngay liền đó, Thanh Tùng nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật và đưa ra đáp án chính xác là “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”. Với sự liều lĩnh, chính xác này, nam sinh Khánh Hoà đã nhảy vọt từ cuối đoàn đua lên vị trí dẫn đầu.

screen-shot-2025-10-26-at-093122.png
Ẩn số được Thanh Tùng chinh phục
screen-shot-2025-10-26-at-093030.png
Thanh Tùng vỡ oà cảm xúc khi giải được ẩn số Vượt chướng ngại vật.

"Hồn Trương Ba, da hàng thịt" là vở kịch nói nổi tiếng của nhà thơ, nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ, được sáng tác vào năm 1981 - 1984, dựa theo truyện dân gian

