Chung kết Olympia 2025: Khánh Hòa vẫn giữ điểm cầu ngoài trời dù mưa lớn

TPO - Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, điểm cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại Quảng trường 2 tháng 4 - Nha Trang vẫn được giữ nguyên như kế hoạch ban đầu dù trời mưa lớn.

Ngày 25/10, tại Quảng trường 2 tháng 4, Nha Trang - nơi tổ chức điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 có hàng ngàn học sinh, người dân và du khách đổ về tham gia buổi tổng duyệt cổ vũ cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa).

Điểm cầu Khánh Hòa đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng để cổ vũ cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng.

Tuy nhiên, diễn biến thời tiết Nha Trang những ngày qua mưa nắng thất thường, đặt ra thách thức không nhỏ cho việc tổ chức sự kiện ngoài trời.

Ông Nguyễn Đức Sơn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết: Ban tổ chức vẫn quyết định giữ nguyên địa điểm tổ chức điểm cầu truyền hình như kế hoạch. "Sở và Đài Truyền hình Việt Nam đã thống nhất, dù trời có mưa lớn thì điểm cầu chung kết Olympia tại Khánh Hòa vẫn được tổ chức tại Quảng trường 2 tháng 4", ông Sơn khẳng định.

Hàng ngàn học sinh, người dân và du khách tham gia buổi tổng duyệt.



Theo ông Sơn, hiện toàn bộ maket sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED cỡ lớn đều đã được lắp đặt hoàn thiện tại điểm cầu, đảm bảo tín hiệu truyền hình ổn định để người dân theo dõi và cổ vũ cho Tùng từ quê nhà.

Băng rôn cổ vũ thí sinh Đoàn Thanh Tùng.

Dự kiến có khoảng 4.000 học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia cổ vũ trực tiếp. Đây sẽ là một ngày hội tri thức và sức trẻ, nơi các tiết mục văn nghệ, hoạt động cổ động sẽ được trình diễn, tạo nên nguồn khích lệ lớn nhất cho Đoàn Thanh Tùng ở trận đấu quyết định này.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 với 4 điểm cầu Huế, Đồng Tháp, Khánh Hòa và Hà Nội sẽ chính thức diễn ra lúc 8h30 sáng 26/10. Khánh Hòa đã sẵn sàng cho một ngày thi đấu đầy cảm xúc và một điểm cầu cháy hết mình bất chấp mọi trở ngại thời tiết.