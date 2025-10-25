Không khí 'cực nóng' tại các điểm cầu Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 25

TPO - Đếm ngược 1 ngày trước Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, không khí tại 4 điểm cầu đang nóng lên từng giờ. Tất cả đã sẵn sàng bùng nổ để tiếp sức, cổ vũ 4 "nhà leo núi" trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, diễn ra vào ngày mai 26/10.

"Lộ diện" MC tại các điểm cầu

Các MC điểm cầu luôn là những người đồng hành không thể thiếu, khuấy động bầu không khí đầy hào hứng tại các điểm cầu, mạng lại sự cổ vũ, nguồn sức mạnh tinh thần lớn cho các thí sinh.

Năm nay, dàn MC trường quay cũng như tại các điểm cầu là những gương mặt quen thuộc với khán giả: Điểm cầu TP Huế là MC Đức Bảo, "làm nóng" không khí tại Đồng Tháp là MC Phí Linh, cùng khuấy động không khí Olympia tại điểm cầu Khánh Hòa là MC Công Tố, đảm nhận dẫn dắt ở điểm cầu Hà Nội là MC Mù Tạt (Huyền Trang),

Còn tại trường quay S14, vai trò MC dẫn dắt, kết nối 4 điểm cầu, truyền lửa tri thức thuộc về bộ đôi quen thuộc MC Khánh Vy và Ngọc Huy.

Cổng Đoan Môn rực rỡ sắc cờ từ các thầy cô, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với sức mạnh tinh thần to lớn gửi đến chàng trai Trần Bùi Bảo Khánh.

Buổi tổng duyệt tại nhà hát sông Hương có rất nhiều "hậu phương" cổ vũ tinh thần cho nam sinh Lê Quang Duy Khoa.

Mặc dù thời tiết đang mưa nhưng không thể làm giảm đi sức "nóng" tại Khánh Hòa. Hàng trăm trái tim nhiệt huyết vẫn đang hết mình, sẵn sàng cổ vũ thí sinh Đoàn Thanh Tùng!

MC Công Tố tại điểm cầu Khánh Hòa

MC Phí Linh lần đầu dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia, cô sẽ cùng các khán giả "làm nóng" không khí tại điểm cầu Đồng Tháp.

Với nét riêng của miền Tây sông nước, điểm cầu Đồng Tháp đã sẵn sàng với những món quà đặc biệt, là nguồn năng lượng tinh thần mạnh mẽ cho thí sinh Nguyễn Nhựt Lam.

Ai sẽ giành được vòng nguyệt quế?

Trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 là cuộc tranh tài của 4 "nhà leo núi" xuất sắc đến từ 4 tỉnh, thành: Hà Nội, Huế, Khánh Hòa và Đồng Tháp, hứa hẹn sẽ đem đến cho những khán giả yêu chương trình một màn thi đấu tri thức đầy hấp dẫn, gay cấn, bùng nổ.

Trần Bùi Bảo Khánh﻿ (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội).

Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp)

Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc Học - Huế, thành phố Huế)

Nguồn: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia