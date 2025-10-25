Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Không khí 'cực nóng' tại các điểm cầu Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 25

PV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đếm ngược 1 ngày trước Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, không khí tại 4 điểm cầu đang nóng lên từng giờ. Tất cả đã sẵn sàng bùng nổ để tiếp sức, cổ vũ 4 "nhà leo núi" trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, diễn ra vào ngày mai 26/10.

"Lộ diện" MC tại các điểm cầu

Các MC điểm cầu luôn là những người đồng hành không thể thiếu, khuấy động bầu không khí đầy hào hứng tại các điểm cầu, mạng lại sự cổ vũ, nguồn sức mạnh tinh thần lớn cho các thí sinh.

Năm nay, dàn MC trường quay cũng như tại các điểm cầu là những gương mặt quen thuộc với khán giả: Điểm cầu TP Huế là MC Đức Bảo, "làm nóng" không khí tại Đồng Tháp là MC Phí Linh, cùng khuấy động không khí Olympia tại điểm cầu Khánh Hòa là MC Công Tố, đảm nhận dẫn dắt ở điểm cầu Hà Nội là MC Mù Tạt (Huyền Trang),

Còn tại trường quay S14, vai trò MC dẫn dắt, kết nối 4 điểm cầu, truyền lửa tri thức thuộc về bộ đôi quen thuộc MC Khánh Vy và Ngọc Huy.

hn.jpg
hn1.jpg
Cổng Đoan Môn rực rỡ sắc cờ từ các thầy cô, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với sức mạnh tinh thần to lớn gửi đến chàng trai Trần Bùi Bảo Khánh.
mu-tat.jpg
Đảm nhận dẫn dắt ở điểm cầu Hà Nội là MC Mù Tạt (Huyền Trang).
hue3.jpg
Điểm cầu TP Huế là MC Đức Bảo
hue.jpg
hue1.jpg
hue4.jpg
Buổi tổng duyệt tại nhà hát sông Hương có rất nhiều "hậu phương" cổ vũ tinh thần cho nam sinh Lê Quang Duy Khoa.
khanh-hoa.jpg
khanh-hoa2.jpg
Mặc dù thời tiết đang mưa nhưng không thể làm giảm đi sức "nóng" tại Khánh Hòa. Hàng trăm trái tim nhiệt huyết vẫn đang hết mình, sẵn sàng cổ vũ thí sinh Đoàn Thanh Tùng!
cong-to1.jpg
cong-to2.jpg
cong-to3.jpg
MC Công Tố tại điểm cầu Khánh Hòa
khanh-hoa1.jpg
phi-linh.jpg
MC Phí Linh lần đầu dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia, cô sẽ cùng các khán giả "làm nóng" không khí tại điểm cầu Đồng Tháp.
dong-thap.jpg
dong-thap1.jpg
dong-thap2.jpg
dong-thap4.jpg
Với nét riêng của miền Tây sông nước, điểm cầu Đồng Tháp đã sẵn sàng với những món quà đặc biệt, là nguồn năng lượng tinh thần mạnh mẽ cho thí sinh Nguyễn Nhựt Lam.

Ai sẽ giành được vòng nguyệt quế?

Trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 là cuộc tranh tài của 4 "nhà leo núi" xuất sắc đến từ 4 tỉnh, thành: Hà Nội, Huế, Khánh Hòa và Đồng Tháp, hứa hẹn sẽ đem đến cho những khán giả yêu chương trình một màn thi đấu tri thức đầy hấp dẫn, gay cấn, bùng nổ.

4.jpg
Trần Bùi Bảo Khánh﻿ (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội).
3.jpg
Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
2.jpg
Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp)
1.jpg
Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc Học - Huế, thành phố Huế)

Nguồn: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

PV
#chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 #Nam sinh Khánh Hòa #leo núi #Khánh Vy #Phí Linh #MC Mù Tạt #MC Công Tố #vòng nguyệt quế #Khánh Hòa #Đoàn Thanh Tùng #Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn #Lê Quang Duy Khoa #Nguyễn Nhựt Lam #Trần Bùi Bảo Khánh #THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Xem thêm

Cùng chuyên mục