Nam sinh Hà Nội – Amsterdam thắng cách biệt, giành vé vào trận quý IV Đường lên đỉnh Olympia 25

TPO - Nam sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam Trần Bùi Bảo Khánh thi đấu bản lĩnh, tự tin để liên tục nới rộng khoảng cách với những người cùng chơi. Cậu giành vòng nguyệt quế với 295 điểm, tiến thẳng vào trận thi quý IV Đường lên đỉnh Olympia.

Trận tháng cuối cùng quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra với 4 thí sinh tranh tài: Huỳnh Ngọc Đăng Khoa (THPT chuyên Bến Tre, Vĩnh Long), Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội), Vũ Minh Đức (THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng) và Phạm Lê Minh (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội).

Phần thi Khởi động, Bảo Khánh giành được ưu thế với 60 điểm, Đăng Khoa 50 điểm, Lê Minh 35 điểm, Minh Đức 25 điểm.

Lê Minh nhanh chóng giải ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 10 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Theo Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam, hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan bao gồm ba cấp và mười hai bậc, trong đó cấp cao nhất là cấp nào?. Bốn thí sinh giành được điểm với đáp án “Tướng”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Tuệ Tĩnh, Lê Văn Hưu, Mạc Đĩnh Chi là những danh nhân của triều đại nào trong lịch sử nước ta?

Lê Minh nhanh chóng nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật là “Phạm Ngũ Lão” để vươn lên dẫn đầu đoàn đua với 95 điểm. Tiếp đến, Bảo Khánh 70 điểm, Đăng Khoa 60 điểm, Minh Đức 35 điểm.

Bảo Khánh thể hiện bản lĩnh, thi đấu tự tin.

Phần thi Tăng tốc diễn ra gay cấn, các thí sinh đã tận dụng từng cơ hội để cải thiện điểm số và thứ hạng trong đoàn đua. Bảo Khánh vươn lên dẫn đầu vói 200 điểm, Lê Minh 195 điểm, Đăng Khoa 120 điểm, Minh Đức 85 điểm.

Phần thi Về đích, Bảo Khánh lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Nam sinh chuyên Hà Nội – Amsterdam đã có trả lời chính xác cả 3 câu để về vị trí với 260 điểm.

Không dừng lại, Bảo Khánh tiếp tục tận dụng cơ hội và ghi điểm từ lượt chơi của những người cùng chơi.

Trần Bùi Bảo Khánh giành vòng nguyệt quế trận tháng 3 quý IV.

Kết quả chung cuộc trận tháng 3 quý IV, Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với 295 điểm.

Phạm Lê Minh (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội) về nhì với 225 điểm.

Cùng về vị trí thứ 3, Huỳnh Ngọc Đăng Khoa (THPT chuyên Bến Tre, Vĩnh Long) với 170 điểm và Vũ Minh Đức (THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng) 25 điểm.