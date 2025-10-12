Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc, viết tiếp hành trình yêu thương

Xuân Tùng
Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 12/10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc với chủ đề “Bên nhau, mình là Nhà - Viết hành trình yêu thương”.

Dự chương trình, có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Ngày hội “Gia đình trẻ hạnh phúc” nằm trong chuỗi hoạt động Youth Fest 2025 - Tự hào Thanh niên Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2025).

Đây là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ triển khai chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc” giai đoạn 2021 - 2025, nhằm tăng cường tuyên truyền trong các cơ sở Hội, hội viên, thanh niên về vai trò và giá trị của gia đình đối với mỗi cá nhân, ý nghĩa của việc xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc.

Hoạt động cũng để biểu dương và tôn vinh những gia đình trẻ điển hình, tiêu biểu; qua đó lan tỏa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

z7107460036993-d5abdff0ef933865bc3f0fb577493965.jpg﻿
﻿z7107560544686-726013d3b1f8bf0195d70343b8c37b40.jpg
Đại biểu tham dự tại chương trình.

Phát biểu khai mạc ngày hội, anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, 10 gia đình trẻ được tuyên dương là những cán bộ, công nhân viên chức, chủ doanh nghiệp, công an, MC truyền hình, thể dục thể thao, sản xuất kinh doanh, làm nông nghiệp… tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động cộng đồng. Họ nỗ lực, cố gắng, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác đạt năng suất và hiệu quả; thực hiện tốt vai trò chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con cái...

z7107460356398-4a22b7aa3e08d332300b1513dfe44d4f.jpg
Anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu khai mạc Ngày hội.
z7107560629813-a650efc9a9464a7afd763e990ef59236.jpg
z7107560621406-576d03f814e5c6aa13ecbb1e50d2be6d.jpg
z7107460779427-d3ec3d354307ce2e4457d758c5e45c26.jpg
Sôi nổi Ngày hội "Gia đình trẻ hạnh phúc".
z7107460672827-83dbe5fad58371846363923d05d22e45.jpg﻿
z7107560585896-2c462891e2af8a7686a75bafba8aa39a.jpg﻿
z7107560565433-16b431f4496a490a0f18fea26e7b4edd.jpg
10 gia đình trẻ bắt đầu chuỗi các hoạt động của Ngày hội.

Gia đình bác sĩ trẻ Đỗ Doãn Bách và chị Mai Thanh Huyền cho biết, dù luôn bận rộn với công việc của mình nhưng vẫn dành thời gian bên gia đình. Với anh Bách, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc để có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho công việc và khoa học.

“Tôi không chỉ làm việc tại bệnh viện mà còn thường xuyên tham gia các chương trình khám bệnh cộng đồng, để cập nhật thêm kiến thức và sự hỗ trợ y tế đến những người cần giúp đỡ. Chính sự ủng hộ từ vợ và các con đã tiếp thêm động lực để tôi hoàn thành tốt những nhiệm vụ này”, anh Bách chia sẻ.

Ngoài công việc, anh luôn cố gắng hỗ trợ vợ trong các công việc nhà để san sẻ gánh nặng. Anh Bách cũng thích kể chuyện cho các con nghe, từ những câu chuyện cổ tích đến những bài học cuộc sống. Đặc biệt, thường mời cả gia đình đồng hành trong các chuyến đi khám bệnh cộng đồng.

Năm 2025, Ngày hội “Gia đình trẻ hạnh phúc” tiếp tục mang đến chuỗi hoạt động phong phú, sinh động tạo không gian để các gia đình trẻ cùng nhau trải nghiệm, chia sẻ và lan tỏa yêu thương, như: trạm trò chơi gắn kết mang chủ đề “Hành trình yêu thương”, góc trải nghiệm, minigame tương tác với bộ câu hỏi về gia đình, khu vực chụp ảnh lưu niệm cùng các gian hàng đa dạng, phù hợp cho các thành viên trong gia đình.

Tối nay (12/10), sẽ diễn ra Lễ tuyên dương 10 “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2025 và đêm nhạc “Viết hành trình yêu thương”.

Xuân Tùng
Châu Linh Châu Linh
#Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc #Gia đình Việt Nam #Yêu thương gia đình #Hạnh phúc gia đình #Thanh niên Việt Nam #Vinh danh gia đình tiêu biểu #Hoạt động cộng đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục