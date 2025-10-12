Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc, viết tiếp hành trình yêu thương

TPO - Sáng 12/10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc với chủ đề “Bên nhau, mình là Nhà - Viết hành trình yêu thương”.

Dự chương trình, có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Ngày hội “Gia đình trẻ hạnh phúc” nằm trong chuỗi hoạt động Youth Fest 2025 - Tự hào Thanh niên Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2025).

Đây là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ triển khai chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc” giai đoạn 2021 - 2025, nhằm tăng cường tuyên truyền trong các cơ sở Hội, hội viên, thanh niên về vai trò và giá trị của gia đình đối với mỗi cá nhân, ý nghĩa của việc xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc.



Hoạt động cũng để biểu dương và tôn vinh những gia đình trẻ điển hình, tiêu biểu; qua đó lan tỏa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

﻿ ﻿ Đại biểu tham dự tại chương trình.

Phát biểu khai mạc ngày hội, anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, 10 gia đình trẻ được tuyên dương là những cán bộ, công nhân viên chức, chủ doanh nghiệp, công an, MC truyền hình, thể dục thể thao, sản xuất kinh doanh, làm nông nghiệp… tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động cộng đồng. Họ nỗ lực, cố gắng, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác đạt năng suất và hiệu quả; thực hiện tốt vai trò chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con cái...

Anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu khai mạc Ngày hội.

Sôi nổi Ngày hội "Gia đình trẻ hạnh phúc".

﻿ ﻿ 10 gia đình trẻ bắt đầu chuỗi các hoạt động của Ngày hội.

Gia đình bác sĩ trẻ Đỗ Doãn Bách và chị Mai Thanh Huyền cho biết, dù luôn bận rộn với công việc của mình nhưng vẫn dành thời gian bên gia đình. Với anh Bách, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc để có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho công việc và khoa học.

“Tôi không chỉ làm việc tại bệnh viện mà còn thường xuyên tham gia các chương trình khám bệnh cộng đồng, để cập nhật thêm kiến thức và sự hỗ trợ y tế đến những người cần giúp đỡ. Chính sự ủng hộ từ vợ và các con đã tiếp thêm động lực để tôi hoàn thành tốt những nhiệm vụ này”, anh Bách chia sẻ.

Ngoài công việc, anh luôn cố gắng hỗ trợ vợ trong các công việc nhà để san sẻ gánh nặng. Anh Bách cũng thích kể chuyện cho các con nghe, từ những câu chuyện cổ tích đến những bài học cuộc sống. Đặc biệt, thường mời cả gia đình đồng hành trong các chuyến đi khám bệnh cộng đồng.

Năm 2025, Ngày hội “Gia đình trẻ hạnh phúc” tiếp tục mang đến chuỗi hoạt động phong phú, sinh động tạo không gian để các gia đình trẻ cùng nhau trải nghiệm, chia sẻ và lan tỏa yêu thương, như: trạm trò chơi gắn kết mang chủ đề “Hành trình yêu thương”, góc trải nghiệm, minigame tương tác với bộ câu hỏi về gia đình, khu vực chụp ảnh lưu niệm cùng các gian hàng đa dạng, phù hợp cho các thành viên trong gia đình.