Giới trẻ

Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia với điểm số 300

TPO - Nam sinh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Phạm Lê Minh càng chơi càng hay, giành được số điểm cao và tròn trịa 300. Cậu là thí sinh giành vòng nguyệt quế đầu tiên của tháng 3 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 25.

Trận tuần đầu tiên tháng 3 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với bốn thí sinh tranh tài: Trần Anh Trung (THPT Nguyễn Đức Cảnh, Hưng Yên), Dương Chí Thông (THPT chuyên Trần Văn Giàu, Tây Ninh), Phạm Lê Minh (THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Nội) và Huỳnh Ngọc Đăng Khoa (THPT chuyên Bến Tre, Vĩnh Long).

Phần thi Khởi động, Lê Minh tạo được ưu thế dẫn đầu với 100 điểm, Đăng Khoa 50, Chí Thông 45, Anh Trung 30 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 7 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Trong câu thơ: “Xanh kia thăm thẳm từng trên/ Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?” (Chinh phụ ngâm khúc, Đặng Trần Côn, bản dịch Đoàn Thị Điểm), từ nào được sử dụng với nghiã chuyển để chỉ “ông trời, đấng tạo hoá”? Anh Trung, Chí Thông, Lê Minh có thêm điểm 10 với đáp án “Xanh”.

Ô hình ảnh gợi ý lật mở, Chí Thông liền nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật và đưa ra đáp án “Hòa bình”. Điều này giúp cậu vươn lên dẫn đầu với 115 điểm. Lê Minh 110 điểm, Đăng Khoa 50 điểm, Anh Trung 40 điểm.

tienphong-olympia-quyiv-tuan1.jpg
Chí Thông nhanh chóng giải mã ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc đã mang lại cơ hội bứt phá điểm số cho thí sinh. Sau bốn câu hỏi, Lê Minh dẫn đầu với 240 điểm; Đăng Khoa 160 điểm, Chí Thông 155 điểm và Anh Trung 60 điểm.

Phần thi Về đích, Lê Minh lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu trả lời chính xác 2/3 câu, về vị trí với 280 điểm.

Đăng Khoa cũng lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Câu ghi điểm câu đầu và câu cuối có chọn Ngôi sao hi vọng, để về vị trí với 220 điểm. Anh Trung có quyền trả lời ở câu thứ hai, song mất điểm.

Chí Thông lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối, nhưng không thành công. Cậu để Lê Minh giành được quyền trả lời nhưng mất điểm ở câu đầu; Anh Trung ghi điểm ở câu cuối. Chí Thông về vị trí với 135 điểm.

Anh Trung quyết tâm, lựa chọn ba câu có cùng giá trị 30 điểm. Cậu để Lê Minh ghi điểm ở câu đầu. Anh Trung giành được điểm ở câu cuối có chọn Ngôi sao hi vọng, về vị trí với 100 điểm.

tienphong-olympia-quyiv-tuan1a.jpg
Nam sinh THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội Phạm Lê Minh giành vòng nguyệt quế trận tuần đầu tiên tháng 3 quý IV.

Kết quả chung cuộc trận tuần 1 tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 25, Phạm Lê Minh (THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Nội) giành chiến thắng với số điểm cao 300.

Huỳnh Ngọc Đăng Khoa (THPT chuyên Bến Tre, Vĩnh Long) về nhì với 220 điểm.

Cùng về thứ ba, Trần Anh Trung (THPT Nguyễn Đức Cảnh, Hưng Yên) 100 điểm và Dương Chí Thông (THPT chuyên Trần Văn Giàu, Tây Ninh) 135 điểm.

Tường Kha
#Đường lên đỉnh Olympia #Olympia 25 #quý IV #tháng 3 #trận tuần #vòng nguyệt quế #khởi động #vượt chướng ngại vật #tăng tốc #về đích #học sinh THPT #học sinh phổ thông #sân chơi truyền hình #THPT chuyên #Hưng Yên #Tây Ninh #Hà Nội #Vĩnh Long #Phạm Lê Minh #THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội #hoà bình

