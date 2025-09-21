Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Thanh niên lao xuống sông cứu học sinh

TPO - Điều khiển xe đạp điện xuống bến đợi phà, một học sinh bất cẩn lao cả người lẫn xe xuống sông và may mắn được anh Nguyễn Hoàng Huy (21 tuổi, thành viên lực lượng an ninh cơ sở xã Bình Lợi) ứng cứu kịp thời.

Ngày 21/9, Công an xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh cũ, TPHCM) xác nhận, một học sinh Trường THCS Gò Xoài vừa được cứu sống sau khi lao cả người và xe xuống sông Xáng Ngang.

z7033785375467-4ec72e3223c28e485451419b9d3b1cd0.jpg
Học sinh cùng xe máy điện gặp nạn sau khi được đưa lên bờ (ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Sự việc xảy ra vào chiều 19/9. Em N.Đ.T.L. (học sinh Trường THCS Gò Xoài) điều khiển xe đạp điện xuống dốc để đến bến phà tại ấp 3, xã Bình Lợi. Do mất kiểm soát, em L. cùng chiếc lao thẳng xuống sông.

Đúng lúc này, phà SG 8283 do anh N.V.L điều khiển đang chở khách qua sông. Nghe tiếng hô hoán, anh Nguyễn Hoàng Huy (21 tuổi, thành viên lực lượng an ninh cơ sở xã Bình Lợi) lập tức nhảy xuống sông ứng cứu.

Anh Huy cho biết, chiếc cặp nặng trên lưng khiến em học sinh chìm dần và bị cuốn xa bờ. Anh Hoàng kịp bơi đến, chụp lấy L., trấn an để em bình tĩnh rồi cùng mọi người đưa cả L. và chiếc xe đạp điện vào bờ an toàn.

z7033785375052-4f7ce2c76c401e5a2cb4ce45067e29a5.jpg
Hình ảnh anh Hoàng nhảy xuống sông cứu học sinh (ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

“Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến việc cứu người. Tôi rất hạnh phúc khi em được an toàn”, anh Huy chia sẻ.

Hiện sức khỏe em N.Đ.T.L đã ổn định. Công an xã Bình Lợi cho biết sẽ khen thưởng, biểu dương hành động dũng cảm, đầy nhân văn của anh Nguyễn Hoàng Huy – tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng an ninh cơ sở.

