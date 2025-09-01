Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Từ ẩn số ‘Tiến quân ca’ đến vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Tường Kha
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ với dữ liệu “Hiến pháp” và hình ảnh khuông nhạc, nam sinh Trịnh Bá Long đã giải mã thành công ẩn số cần tìm “Tiến quân ca” để gia tăng ưu thế ẵm vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia.

Trịnh Bá Long (THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hoà) cùng ba người chơi Trần Minh Ngọc (THPT chuyên Lào Cai, Lào Cai), Chử Ngọc Trâm (THPT Ngọc Hồi, Hà Nội), Tăng Tấn Giao (THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành, Vĩnh Long) tranh tài trong trận thi tuần 2 tháng 2, quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Trận đấu được phát sóng ngày cuối tháng 8, khi cả nước đang hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Phần thi Khởi động, Bá Long tạo được ưu thế dẫn đầu với 60 điểm. Tiếp đến, Tấn Giao 35 điểm, Minh Ngọc 25 điểm, Ngọc Trâm 10 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ẩn số gồm 10 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có câu hỏi: Văn bản nào có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam. Cả 4 thí sinh ghi điểm với đáp án chính xác “Hiến pháp”.

Ô hình ảnh gợi ý được lật mở, Bá Long liền nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật là “Tiến quân ca”. Nam sinh Khánh Hoà suy luận từ hình ảnh khuông nhạc kết hợp với ô chữ chữ Hiến pháp, quy định “Tiến quân ca” là Quốc ca của Việt Nam.

Điều này giúp cậu có thêm 60 điểm, gia tăng ưu thế dẫn đầu, với 130 điểm. Tấn Giao 45 điểm, Minh Ngọc 35 điểm và Ngọc Trâm 20 điểm.

img-5364.jpg
Bá Long giải mã thành công ẩn số chướng ngại vật là "Tiến quân ca".

Phần thi Tăng tốc chứng kiến nỗ lực của Minh Ngọc khi ghi được nhiều điểm nhất để cải thiện vị trí trong đoàn đua. Còn Bá Long vẫn giữ vững sự ổn định để củng cố vị trí đầu đoàn đua. Sau 4 cơ hội bứt tốc, Bá Long 250 điểm, Minh Ngọc 165 điểm, Ngọc Trâm 80 điểm, Tấn Giao 65 điểm.

Phần thi Về đích, Bá Long lựa chọn 3 câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Câu trả lời chính xác 2/3 câu hỏi và về vị trí với 290 điểm.

Minh Ngọc cũng lựa chọn 3 câu 20 điểm và trả lời chính xác 2 câu đầu. Cô về vị trí với 205 điểm.

Ngọc Trâm lựa chọn 3 câu hỏi có giá trị 20-30-30 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng ở câu cuối. Cô ghi điểm câu cuối, về vị trí với số điểm 160.

Tấn Giao quyết tâm, lựa chọn 3 câu có cùng giá trị 30 điểm và Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi đầu tiên, nhưng không thành công. Cậu về vị trí với 35 điểm.

img-5366.jpg
Trịnh Bá Long giành vòng nguyệt quế trận tuần 2 tháng 2 quý IV Olympia 25.

Kết quả chung cuộc trận tuần 2 tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 25, Trịnh Bá Long ( THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hòa) giành vòng nguyệt quế với 290 điểm. Về nhì, Trần Minh Ngọc (THPT chuyên Lào Cai, Lào Cai) với 205 điểm.

Cùng vị trí thứ ba là Chử Ngọc Trâm (THPT Ngọc Hồi, Hà Nội) 160 điểm và Tăng Tấn Giao (THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành, Vĩnh Long) 35 điểm.

Tường Kha
#Đường lên đỉnh Olympia #Trịnh Bá Long #THPT Lý Tự Trọng #Khánh Hoà #Tiến quân ca #Quốc ca #Vòng nguyệt quế #Trận thi tuần #Kỳ thi học sinh giỏi #Vượt chướng ngại vật #Quốc khánh 2/9

