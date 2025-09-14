Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Nam sinh Đồng Tháp giành vòng nguyệt quế, vào thi quý IV Đường lên đỉnh Olympia 25

Tường Kha
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trận tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 25 diễn ra gay cấn, vị trí dẫn đầu đoàn đua liên tục được hoán đổi giữa hai nam sinh đến từ Hà Nội và Đồng Tháp. Với việc chinh phục hai câu hỏi 30 điểm ở phần thi về đích, nam sinh Đồng Tháp Nguyễn Vĩnh Trọng “ẵm” vòng nguyệt quế, cùng tấm vé vào trận quý IV.

Trận tháng quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 gồm 4 thí sinh tranh tài: Lê Việt Khuê (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Mai Hoàng Quang (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hoá), Trịnh Bá Long (THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hoà) và Nguyễn Vĩnh Trọng (THPT chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp).

Phần thi Khởi động, Vĩnh Trọng đã tạo được ưu thế dẫn đầu với 75 điểm. Việt Khuê 70 điểm, Hoàng Quang 40 điểm, Bá Long 10 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 5 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Một dãy gồm 21 số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 40761. Hỏi số đứng ở vị trí chính giữa của dãy là bao nhiêu?. Việt Khuê, Hoàng Quang và Vĩnh Trọng có 10 điểm với đáp án "1941".

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc có tên viết tắt tiếng Anh là gì?. Bốn thí sinh có thêm điểm với đáp án "UNICEF"

Vĩnh Trọng nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật là "Dế mèn". Qua đó giúp nam sinh Đồng Tháp củng cố vị trí dẫn đầu với 145 điểm. Tiếp đến, Việt Khuê 90 điểm, Hoàng Quang 60 điểm và Bá Long 20 điểm.

tienphong-olympia-thang2.jpg
Nam sinh Đồng Tháp nhanh chóng giải mã ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc diễn ra gay cấn với nỗ lực bứt tốc của cả bốn thí sinh. Sau bốn cơ hội ghi điểm, Vĩnh Trọng dẫn đầu với 185 điểm, Việt Khuê 150 điểm, Hoàng Quang 120 điểm, Bá Long 50 điểm.

Phần thi Về đích, Vĩnh Trọng lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu để Việt Khuê ghi điểm câu đầu tiên, rồi kịp thời ghi điểm câu thứ hai. Vĩnh Trọng về vị trí với 185 điểm.

Việt Khuê cũng lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu bỏ lỡ cơ hội ghi điểm câu đầu, để Bá Long có cơ hội trả lời ở câu thứ hai. Việt Khuê vị trí với 170 điểm.

Hoàng Quang lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 – 30 – 20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối. Cậu ghi điểm câu đầu tiên và câu cuối; để Việt Khuê ghi điểm ở câu thứ hai và vươn lên dẫn đầu đoàn đua. Hoàng Quang về vị trí với 150 điểm.

Bá Long lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 30 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối cùng. Cậu để Vĩnh Trọng ghi điểm ở hai câu đầu, để Hoàng Quang có cơ hội trả lời ở câu cuối.

tienphong-olympia-thang2b.jpg
Vĩnh Trọng cán đích với điểm số cao nhất đoàn đua.

Kết quả chung cuộc trận tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 25, Nguyễn Vĩnh Trọng (THPT chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp) giành vòng nguyệt quế với tổng điểm 245.

Lê Việt Khuê (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) về Nhì với 200 điểm. Cùng về vị trí thứ ba, Mai Hoàng Quang (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hoá) 135 và Trịnh Bá Long (THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hoà).

tienphong-olympia-thang2a.jpg
Nam sinh Đồng Tháp giành vòng nguyệt quế trận tháng 2 quý IV.
Tường Kha
#Đường lên đỉnh Olympia #Olympia 25 #thi tháng #quý IV #vòng nguyệt quế #khởi động #vượt chướng ngại vật #tăng tốc #về đích #học sinh THPT #truyền hình #Thanh Hoá #Hà Nội #Khánh Hoà #Đồng Tháp

