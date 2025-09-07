Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Nam sinh xứ Thanh đầu tiên thi và giành vòng nguyệt quế ở Đường lên đỉnh Olympia 25

Tường Kha
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mai Hoàng Quang là thí sinh đầu tiên của xứ Thanh tham dự thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Cậu đã có chiến thắng cách biệt, giành vòng nguyệt quế và ghi tên vào trận thi tháng ở quý IV sân chơi truyền hình này.

Trận tuần 3 tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, bốn thí sinh tranh tài gồm: La Thanh Phúc (THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, An Giang), Mai Hoàng Quang (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hoá), Phí Ngọc Huy Hoàng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) và Đoàn Thế Nghĩa (THPT Chu Văn An, Thái Nguyên).

Phần thi Khởi động, Huy Hoàng tạo được ưu thế dẫn đầu 80 điểm, Thanh Phúc 60 điểm, Hoàng Quang 45 điểm, Thế Nghĩa 30 điểm.

tienphong-hoangquang.jpg
Nam sinh xứ Thanh ở vị trí thứ ba đoàn đua sau phần thi Khởi động.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 7 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Trong cơ thể sinh vật, ATP được xem như đồng tiền … của tế bào. Thanh Phúc, Hoàng Quang, Huy Hoàng có thêm 10 điểm với đáp án chính xác “Năng lượng”.

Ô hình ảnh gợi ý lật mở, Hoàng Quang, Huy Hoàng, Thanh Phúc liền nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật. Ba thí sinh đưa ra 3 đáp án khác nhau. Trong đó, Hoàng Quang đưa ra đáp án “Điện gió”, Huy Hoàng là “Mặt trời”, Thanh Phúc là “Ánh sáng”.

Nam sinh xứ Thanh lựa chọn “Điện gió” từ suy luận dữ kiện “năng lượng” và góc hình ảnh gợi ý là bầu trời.

Phần thi thứ hai nhanh chóng khép lại và chứng kiến sự vươn lên dẫn đầu đoàn đua của Hoàng Quang với 115 điểm. Tiếp đến, Huy Hoàng 90 điểm, Thanh Phúc 70 điểm, Thế Nghĩa 30 điểm.

tienphong-olympia.jpg
Hoàng Quang đã giải đáp chính xác ẩn số chướng ngại vật cần tìm là "Điện gió".

Phần thi Tăng tốc, bốn thí sinh đã nỗ lực bứt phá, cải thiện số điểm của mình. Sau bốn cơ hội bứt tốc, Hoàng Quang giữ vững vị trí dẫn đầu đoàn đua với 175 điểm, Huy Hoàng và Thanh Phúc cùng 140 điểm, Thế Nghĩa 90 điểm.

Phần thi Về đích, Hoàng Quang lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu trả lời chính xác 2/3 câu hỏi, về vị trí với 215 điểm.

Thanh Phúc lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 20 – 30 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối. Nam sinh đến từ An Giang để rơi điểm vào tay Hoàng Quang ở câu đầu tiên; Huy Hoàng có cơ hội trả lời ở câu thứ hai. Thanh Phúc về vị trí với 90 điểm.

Huy Hoàng lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 30 – 20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối cùng, nhưng không thành công. Hoàng Quang ghi điểm câu đầu. Hai câu còn lại lần lượt Thanh Phúc, Hoàng Quang có cơ hội trả lời nhưng đều bị trừ điểm. Huy Hoàng về vị trí với 90 điểm.

Thế Nghĩa lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu thứ hai, cũng không thành công. Cậu để Hoàng Quang có cơ hội trả lời ở câu đầu, Huy Hoàng ghi điểm ở câu thứ hai. Thế Nghĩa về vị trí với 70 điểm.

tienphong-olympia01.jpg
Hoàng Quang là thí sinh Thanh Hóa đầu tiên tham dự Olympia 25, đã giành chiến thắng cách biệt﻿.

Kết quả chung cuộc trận tuần 3 tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 25, Mai Hoàng Quang (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hoá) giành vòng nguyệt quế với 235 điểm.

Phí Ngọc Huy Hoàng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) 110 điểm, về Nhì.

Cùng về vị trí thứ ba, La Thanh Phúc (THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, An Giang) 75 điểm và Đoàn Thế Nghĩa (THPT Chu Văn An, Thái Nguyên) 70 điểm.

Bốn thí sinh trận tháng 2, quý IV Olympia gồm bốn thí sinh: Lê Việt Khuê (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Mai Hoàng Quang (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hoá), Trịnh Bá Long (THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hoà) và Nguyễn Vĩnh Trọng (THPT chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp).

Tường Kha
Đường lên đỉnh Olympia #Olympia 25 #vòng nguyệt quế #khởi động #vượt chướng ngại vật #tăng tốc #về đích #tiếng Anh #xoay rubik một tay #học sinh THPT #trận thi tuần #thi tháng #quý IV #năng lượng #điện gió #An Giang #Thanh Hoá #Hải Phòng #Thái Nguyên #Mai Hoàng Quang #THPT Bỉm Sơn #sau sáp nhập #sân chơi truyền hình

