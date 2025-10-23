Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Huế chuyển địa điểm tổ chức cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Điểm cầu chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại Huế sẽ được chuyển sang Nhà hát Sông Hương, thay cho sân Nghênh Lương đình – Phu Văn lâu ven sông Hương, do ảnh hưởng của bão số 12.

Sáng 23/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế cho biết, do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của bão số 12, mưa lũ, địa điểm tổ chức chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại Huế buộc phải thay đổi để bảo đảm an toàn và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

dji-0782.jpg
Khán đài điểm cầu tại khu vực sân Nghênh Lương đình - Phu Văn lâu (Huế) đã được lắp dựng nhưng phải chuyển dời do thời tiết. Ảnh: Thế Nghĩa

Theo đó, chương trình sẽ diễn ra tại Nhà hát Sông Hương (phường Thuận Hóa, TP Huế) thay vì khu vực sân Nghênh Lương đình - Phu Văn lâu như kế hoạch ban đầu. Thời gian tổ chức vẫn giữ nguyên, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 26/10.

image.jpg
Nhà hát Sông Hương sẽ là nơi diễn ra điểm cầu truyền hình﻿ chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại Huế.

Ban Tổ chức cho biết, việc điều chỉnh địa điểm được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, truyền hình, âm thanh, ánh sáng, đồng thời bảo đảm an toàn trong bối cảnh thời tiết mưa bão. Dù thay đổi địa điểm, nội dung, thời lượng và tinh thần của chương trình vẫn được giữ nguyên, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, linh hoạt và trách nhiệm của điểm cầu Huế.

image-1.jpg
image-2.jpg
Bên trong Nhà hát sông Hương - nơi dự kiến diễn ra điểm cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 ở Huế.

Điểm cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại Huế do UBND TP Huế phối hợp với Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của học sinh, phụ huynh và khán giả cả nước, đặc biệt là những người dõi theo thí sinh Lê Quang Duy Khoa - học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế. Khoa là đại diện duy nhất của miền Trung góp mặt trong trận chung kết năm nay.

Với sự thay đổi bất khả kháng này, Ban tổ chức mong nhận được sự đồng hành và chia sẻ của các đơn vị liên quan, khán giả và người dân, để chương trình diễn ra an toàn, thành công, tiếp tục lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng và niềm tự hào chinh phục đỉnh cao tri thức của học sinh Huế.

Được biết, đây là năm thứ ba liên tiếp, cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 được tổ chức tại Huế.

Ngọc Văn
#Huế #cầu truyền hình #thay đổi #Phu Vân lâu #Nhà hát sông Hương #địa điểm #Đường lên đỉnh Olympia #bão số 12 #Lê Quang Duy Khoa #chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 #THPT Chuyên Quốc học Huế #miền Trung #mưa lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục