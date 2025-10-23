Huế chuyển địa điểm tổ chức cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

TPO - Điểm cầu chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại Huế sẽ được chuyển sang Nhà hát Sông Hương, thay cho sân Nghênh Lương đình – Phu Văn lâu ven sông Hương, do ảnh hưởng của bão số 12.

Sáng 23/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế cho biết, do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của bão số 12, mưa lũ, địa điểm tổ chức chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại Huế buộc phải thay đổi để bảo đảm an toàn và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Khán đài điểm cầu tại khu vực sân Nghênh Lương đình - Phu Văn lâu (Huế) đã được lắp dựng nhưng phải chuyển dời do thời tiết. Ảnh: Thế Nghĩa

Theo đó, chương trình sẽ diễn ra tại Nhà hát Sông Hương (phường Thuận Hóa, TP Huế) thay vì khu vực sân Nghênh Lương đình - Phu Văn lâu như kế hoạch ban đầu. Thời gian tổ chức vẫn giữ nguyên, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 26/10.

Nhà hát Sông Hương sẽ là nơi diễn ra điểm cầu truyền hình﻿ chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại Huế.

Ban Tổ chức cho biết, việc điều chỉnh địa điểm được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, truyền hình, âm thanh, ánh sáng, đồng thời bảo đảm an toàn trong bối cảnh thời tiết mưa bão. Dù thay đổi địa điểm, nội dung, thời lượng và tinh thần của chương trình vẫn được giữ nguyên, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, linh hoạt và trách nhiệm của điểm cầu Huế.

Bên trong Nhà hát sông Hương - nơi dự kiến diễn ra điểm cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 ở Huế.

Điểm cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại Huế do UBND TP Huế phối hợp với Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của học sinh, phụ huynh và khán giả cả nước, đặc biệt là những người dõi theo thí sinh Lê Quang Duy Khoa - học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế. Khoa là đại diện duy nhất của miền Trung góp mặt trong trận chung kết năm nay.

Với sự thay đổi bất khả kháng này, Ban tổ chức mong nhận được sự đồng hành và chia sẻ của các đơn vị liên quan, khán giả và người dân, để chương trình diễn ra an toàn, thành công, tiếp tục lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng và niềm tự hào chinh phục đỉnh cao tri thức của học sinh Huế.

Được biết, đây là năm thứ ba liên tiếp, cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 được tổ chức tại Huế.