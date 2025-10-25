Phỏng vấn 'nóng' Hiệu trưởng Quốc học Huế trước chung kết Đường lên đỉnh Olympia 25

TPO - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quốc học Huế Nguyễn Phú Thọ chia sẻ, mặc dù Lê Quang Duy Khoa có thể chịu áp lực khi năm ngoái học sinh Võ Quang Phú Đức của trường vừa vô địch chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, nhưng áp lực đó có khi lại là động lực để em bứt phá và giành chiến thắng trong năm nay.

Ngày 25/10, dù mưa lớn chưa dứt, công tác chuẩn bị cho điểm cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại Huế vẫn diễn ra tất bật, khẩn trương.

Hàng trăm học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế miệt mài tập luyện, hoàn thiện các tiết mục văn nghệ, đồng diễn tại điểm cầu Cố đô. Khâu hậu cần, cổ vũ, tiếp sức tinh thần cho thí sinh Lê Quang Duy Khoa trong trận chung kết diễn ra sáng 26/10 cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo.

Sân di tích Nghinh Lương đình - Phu Văn lâu cạnh bên sông Hương đành lỗi hẹn﻿ với điểm cầu chung kết Olympia 2025﻿ của Huế do thời tiết xấu.

Theo kế hoạch ban đầu, điểm cầu Huế diễn ra tại di tích sân Nghinh Lương đình - Phu Văn lâu cạnh bên sông Hương. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, Ban tổ chức quyết định chuyển sang Nhà hát Sông Hương (phường Thuận Hóa).

Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế, cho biết, việc thay đổi nhằm bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, truyền hình, âm thanh, ánh sáng và an toàn về ứng phó thiên tai.

Nhà hát sông Hương - điểm cầu thay thế Nghênh Lương Đình. Ảnh: Văn Thể Huế

Thầy giáo Đặng Văn Nhật Quang - Bí thư Đoàn trường Quốc học Huế, cho biết, thông điệp điểm cầu Huế muốn gửi đến chương trình là tinh thần bản lĩnh và ý chí chinh phục của học sinh Quốc học Huế, qua đó tiếp thêm động lực cho Duy Khoa trong trận chung kết.

Quốc học Huế lập kỷ lục khi 8 lần có học sinh lọt vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

Huế hiện là địa phương có thành tích nổi bật nhất tại sân chơi Đường lên đỉnh Olympia, với 8 lần mang cầu truyền hình trực tiếp về với Cố đô. Có những kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” đã được Quốc học Huế tạo nên, trong đó 3 năm liên tiếp có học sinh vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia (2023, 2024, 2025). Xét về số lần vô địch, Quốc học Huế cũng đứng đầu với 3 lần tại chung kết các năm 2009, 2016 và 2024, với các gương mặt quán quân: Hồ Ngọc Hân, Hồ Đắc Thanh Chương, Võ Quang Phú Đức.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Phú Thọ tại điểm cầu chung kết Olympia 2024 ở Huế.

Năm nay, Lê Quang Duy Khoa - học sinh lớp 12 chuyên Anh của trường, là đại diện thứ 8 của Quốc học Huế góp mặt trong cuộc thi chung kết năm. Khoa đã giành chiến thắng thuyết phục tại quý I cuộc thi bằng màn "lội ngược dòng" ấn tượng.

Theo chia sẻ của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Phú Thọ, toàn thể thầy cô, học sinh đều đặt trọn niềm tin vào Duy Khoa. Em là học sinh giàu bản lĩnh, đầy khiêm tốn, luôn nỗ lực trong học tập và hoạt động. Dù Khoa có thể chịu áp lực khi năm ngoái Phú Đức vừa vô địch chung kết năm, nhưng áp lực đó có khi lại chính là động lực để em bứt phá và giành chiến thắng.

Công tác chuẩn bị tại điểm cầu Huế đã cơ bản hoàn tất. Ảnh: VTH

Hiện công tác chuẩn bị tại điểm cầu Huế đã cơ bản hoàn tất. Khoảng hơn 1.000 học sinh, giáo viên cùng người dân sẽ có mặt tại Nhà hát Sông Hương vào sáng 26/10 để cổ vũ, tạo bầu không khí sôi nổi, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thí sinh đại diện đất học Cố đô.

Lê Quang Duy Khoa tự tin trước chung kết năm﻿ Đường lên đỉnh Olympia 2025. Ảnh: NVCC

Lê Quang Duy Khoa cho biết sự động viên và cổ vũ của mọi người là nguồn sức mạnh tinh thần lớn nhất. Em cũng thừa nhận về áp lực đi kèm với niềm tin ấy, nhưng hứa sẽ tự tin, nỗ lực hết khả năng để không phụ lòng những người ủng hộ. Mục tiêu của em là giành chiến thắng, một lần nữa mang vòng nguyệt quế vinh quang về cho xứ Huế, như các đàn anh đi trước từng làm được.