Màn chào sân đặc biệt của 4 ứng viên Vô địch Đường lên đỉnh Olympia 25

TPO - Bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đã có màn chào sân ấn tượng khi giới thiệu về bản thân, ngôi trường đang theo học và về quê hương mình.

Sáng 26/10 diễn ra Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết là: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc Học - Huế, thành phố Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành phố Hà Nội).

Trước khi mở màn tranh tài, các thí sinh đã có phần giới thiệu đầy ý nghĩa.

Bốn thí sinh tranh tài trận Chung kết năm Olympia 25. Ảnh: BTC

Duy Khoa: Tung hoành ngang dọc như long mã

Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học – Huế, thành phố Huế) đã có phần cắt nghĩa tên “Duy Khoa” và chia sẻ bản thân. Cụ thể, Duy là duy nhất, kiên định với điều đã lựa chọn; “Khoa” là khoa học. “Duy Khoa là người không ngừng nỗ lực chinh phục trên hành trình tri thức”, cậu nói.

Nam sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế cho biết thêm, bản thân đam mê lịch sử - văn hoá. Trong đó yêu thích biểu tượng long mã, biểu trưng cho ý chí tung hoành ngang dọc chinh phục tri thức. Bên cạnh đó, sự tin tưởng, yêu thương của gia đình luôn là động lực để giúp cậu nỗ lực phấn đấu. “Hy vọng như long mã tung hoành ngang dọc, tôi sẽ mang vòng nguyệt quế về ngôi trường thân yêu của mình”, Duy Khoa nói.

Thanh Tùng: Tri thức như từng viên gạch lịch sử

Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hoà) trong phần giới thiệu bản thân đã giới thiệu hình ảnh quê hương Khánh Hoà năng động của xứ biển, giàu truyền thống hiếu học với biểu tượng Văn miếu Diên Khánh…

Thanh Tùng chia sẻ, tri thức – khoa học như đại dương bao la luôn hứa hẹn hấp dẫn thu hút những “thợ lặn” khám phá, chinh phục. “Bản thân tôi linh hoạt lúc dưới đáy, lúc trên mặt biển, lúc trên bầu trời… Tôi đến từ vùng biển nắng gió, nơi giao thoa hiện đại và truyền thống”, cậu nói.

Theo Thanh Tùng, tri thức như từng viên gạch lịch sử, cần vun đắp qua thời gian để có sự vững bền. Ước mơ như những cánh quạt điện gió quay không ngừng, cậu cũng không ngừng ước mơ và nỗ lực để chinh phục ước mơ; để tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của quê hương như biểu tượng Văn Miếu Diên Khánh.

“Ngọn lửa hiếu học được thắp sáng trong tim tôi và được vun đắp từ thầy cô, gia đình và sự đồng hành của bạn bè”, Thanh Tùng nói và bày quyết tâm chinh phục thành công vòng nguyệt quế Olympia.

Bảo Khánh: “Chức Vô địch thứ hai của Thủ đô, hãy đợi tôi nhé”,

Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) xuất hiện với những hình ảnh biểu trưng của Thủ đô Hà Nội là Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám... và ngôi trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Bảo Khánh chia sẻ ngôi trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam là điểm tựa để cậu không ngừng nỗ lực vươn lên. “Tôi tự hào được sống và lớn lên ở đất nước ngàn năm văn hiến”, cậu nói.

Theo nam sinh Hà Nội – Amsterdam, là một sĩ tử thì hành trình chinh phục tri thức là không ngừng nghỉ. Cậu không ngừng học hỏi để mở mang hiểu biết cho bản thân, còn là cách để giữ gìn đạo học.

Trên hành trình chinh phục chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 25, Bảo Khánh không chỉ mang theo ước mơ của bản thân mà còn là cách để phát huy truyền thống hiếu học. “Chức Vô địch thứ hai của Thủ đô, hãy đợi tôi nhé”, Bảo Khánh bày tỏ.

Nhựt Lam - Hoàng tử của vương quốc trái cây

Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp) cũng đã có sự chia sẻ về cái tên của mình. “Nhựt” là mặt trời, “Lam” gợi nhớ đến dòng sông Tiền hiền hoà nơi cậu sinh ra. “Đặc biệt, tên Nhựt Lam được ông bà cậu đặt cho, gửi gắm niềm mong mỏi người cháu lớn lên tự tin, tài giỏi và trở thành công dân có ích cho quê hương.

Nhựt Lam tự hào được sinh ra và lớn lên trên miền đất anh hùng, trù phú và hiếu học với sông Tiền hiền hoà, vườn cây trĩu quả, đồng lúa bát ngát…; với những con người bình dị, tình cảm, hiếu học.

Theo Nhật Lam, tiếp bước truyền thống của trường THPT Cái Bè, tự hào là người con Đất Sen Hồng, giúp tôi đủ trí lực cho trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia. “Truyền thống hiếu học của Đất Sen Hồng là điểm tựa cho tôi chinh phục vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia”, đại diện đến từ vương quốc trái cây Đồng Tháp nói.