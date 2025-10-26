Học sinh Quốc học Huế nối dài kỷ lục vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Trường THPT Chuyên Quốc học Huế tiếp tục gây ấn tượng khi năm thứ ba liên tiếp có học sinh góp mặt tại chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, nâng số lần tham dự chung kết lên con số kỷ lục 8 lần, nhiều nhất cả nước.

Trải hơn một phần tư thế kỷ đồng hành cùng sân chơi tri thức truyền hình, Quốc học Huế hiện là ngôi trường dẫn đầu Việt Nam về số lần có thí sinh chinh phục “đỉnh Olympia”.

Các gương mặt từng góp mặt tại chung kết gồm: Nguyễn Thái Bảo (năm thứ 5), Nguyễn Mạnh Tấn (năm thứ 8), Hồ Ngọc Hân (năm thứ 9), Thái Ngọc Huy (năm thứ 11), Hồ Đắc Thanh Chương (năm thứ 16), Nguyễn Minh Triết (năm thứ 23) và Võ Quang Phú Đức (năm thứ 24).

VIDEO: Hiệu trưởng Quốc học Huế "bật mí" về bí quyết giúp học sinh nhà trường lập kỷ lục số lần góp mặt tại chung kết năm﻿ Đường lên đỉnh Olympia.

Trong số này, 3 học sinh đã xuất sắc mang vòng nguyệt quế vô địch về cho trường là Hồ Ngọc Hân, Hồ Đắc Thanh Chương và Võ Quang Phú Đức. Đây là minh chứng khẳng định vị thế, truyền thống học thuật bền vững của ngôi trường có bề dày hơn 125 năm.

Năm 2025, truyền thống ấy được tiếp nối bởi Lê Quang Duy Khoa, học sinh giành chiến thắng ấn tượng tại quý I. Màn lội ngược dòng ngoạn mục đã giúp Duy Khoa là học sinh Quốc học Huế lần thứ 8 đưa cầu truyền hình chung kết về Huế; đồng thời đánh dấu kỷ lục 3 năm liên tiếp (2023, 2024, 2025), Quốc học Huế có đại diện tranh tài ở chung kết năm.

Không chỉ nổi tiếng với bề dày lịch sử và kiến trúc Pháp cổ kính, độc đáo bên dòng Hương, Quốc học Huế còn được biết đến là cái nôi ươm mầm nhiều tài năng của đất nước, nơi từng đào tạo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Trần Phú cùng nhiều danh nhân khác.

Quốc học Huế hiện là di tích quốc gia đặc biệt.

Năm 1990, Trường Quốc học Huế được công nhận là Di tích Lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia; đến năm 2020, tiếp tục được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Theo thầy Nguyễn Phú Thọ - Hiệu trưởng Trường Quốc học Huế, thành tích Olympia là kết quả của một chiến lược dài hơi và mô hình tổ chức bài bản.

“Nhà trường phối hợp cùng cựu học sinh thành lập nhóm Tiếp lửa tài năng, nay là Nguyệt quế đỏ. Lực lượng này tổ chức các sân chơi mô phỏng Olympia ngay tại trường, với đầy đủ vòng loại, bán kết, chung kết để tuyển chọn thí sinh xuất sắc nhất đại diện trường tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia do VTV3 tổ chức”, thầy Thọ cho biết.

Thầy Nguyễn Phú Thọ - Hiệu trưởng Trường Quốc học Huế, trao đổi với PV Tiền Phong.

Sau khi được lựa chọn, các thí sinh tiếp tục được bồi dưỡng kiến thức theo kế hoạch của ban nội dung Nguyệt quế đỏ, cùng sự hỗ trợ từ các thầy cô bộ môn và cựu học sinh. “Chúng tôi thường xuyên tổ chức đấu tập mô phỏng, giúp học sinh rèn kỹ năng chiến thuật, xử lý tình huống, bấm chuông, gõ phím... Nhà trường và Nguyệt quế đỏ luôn đồng hành để các em vững vàng kiến thức lẫn tâm thế khi bước vào sân chơi lớn”, thầy Thọ nhấn mạnh.

Điểm cầu Nhà hát sông Hương sẵn sàng cho buổi chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025. Ảnh VTH

Sáng nay 26/10, tại Nhà hát Sông Hương (phường Thuận Hóa, TP Huế) - nơi có sức chứa khoảng 1.000 khán giả, sẽ diễn ra điểm cầu chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Tại chung kết năm, Lê Quang Duy Khoa sẽ cùng 3 thí sinh xuất sắc nhất chinh phục đỉnh Olympia mùa thứ 25. Đây là điểm cầu thay thế sau khi phương án tổ chức ngoài trời tại khu vực sân di tích Nghênh Lương Đình - Phu Văn Lâu (bờ Bắc sông Hương) phải điều chỉnh vì thời tiết bất lợi.