Dự án hỗ trợ người khuyết tật của sinh viên ĐH Duy Tân giành giải Nhì Hackathon ASEAN 2025

Không chỉ nổi bật bởi yếu tố công nghệ mà còn đầy ấn tượng với tinh thần nhân văn sâu sắc, dự án “The Magic Hand” - giải pháp thiết kế Ngón tay Giả hỗ trợ người khuyết tật của 4 sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân gồm:

- Nguyễn Ngọc Anh Quyền,

- Đào Đức Anh Hoàng,

- Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, và

- Đoàn Lê Anh Thư

đã xuất sắc giành giải Nhì tại Chung kết ASEAN Entrepreneurship Hackathon 2025, diễn ra ngày 11/11/2025 tại ĐH Universitas Islam Indonesia (UII).

“Qua quá trình tìm hiểu về người khuyết tật Việt Nam, chúng em nhận ra rằng số lượng người khuyết tật ở bàn tay và các đốt ngón tay đang ngày một gia tăng bởi nhiều nguyên nhân như: tai nạn lao động, viêm khớp mãn tính, đái tháo đường biến chứng, ung thư xương, và đặc biệt là các di chứng chiến tranh. Đáng chú ý, dạng khuyết tật ngón tay của người Việt khác nhau đáng kể giữa từng trường hợp, khiến việc chế tạo thiết bị hỗ trợ gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, chúng em đã quyết tâm nghiên cứu thiết kế sản phẩm ngón tay giả có giá thành thấp nhưng chất lượng cao và linh hoạt với mong muốn giúp người khuyết tật được thoải mái và tự tin hơn trong sinh hoạt thường ngày.”, SV Nguyễn Ngọc Anh Quyền chia sẻ về xuất phát điểm mang nhiều ý nghĩa nhân văn khi nhóm thực hiện dự án “The Magic Hand”.

Ngay khi xác định cách thức triển khai ý tưởng, nhóm đã bắt tay vào thực hiện thiết kế sản phẩm. Nhóm tiến hành quét và thu thập dữ liệu sinh trắc học của nhiều trường hợp khuyết tật khác nhau để tạo ra bộ tiêu chuẩn kích thước phù hợp với người Việt.

“Từ dữ liệu này, từng bộ phận của ngón tay giả được thiết kế lại bằng phần mềm mô phỏng 3D cho phép kiểm tra độ bền, sức chịu tải và độ linh hoạt trước khi bước sang giai đoạn sản xuất. Sau khi vượt qua các bài ‘test’ kỹ thuật, sản phẩm được đưa vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, người khuyết tật trực tiếp sử dụng và phản hồi về độ thoải mái, tính thẩm mỹ, khả năng cầm nắm cũng như mức độ hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày.”, SV Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho biết.

Clip giới thiệu dự án “The Magic Hand”

Để tạo nên một sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật ngón tay có chất lượng ổn định, an toàn và giá thành hợp lý, nhóm SV Duy Tân đã xây dựng quy trình sản xuất dựa trên 2 nền tảng chính:

Công nghệ in 3D, và

Gia công Cơ khí.

“Sản phẩm ngón tay giả trong dự án ‘The Magic Hand’ được nhóm chúng em thiết kế theo dạng ‘module’, nghĩa là từng bộ phận có thể tháo rời và thay thế dễ dàng. Điều này đặc biệt phù hợp với điều kiện thu nhập còn hạn chế của nhiều người khuyết tật, bởi họ chỉ cần thay thế phần linh kiện hỏng bằng các bộ phận mới thay vì phải mua mới toàn bộ thiết bị.

Bên cạnh đó, sản phẩm sử dụng Inox 304, nylon 12, silicon và vải carbon cho phép khả năng chịu tải lên đến 10 kg và có thể thực hiện những động tác gập/duỗi tự nhiên đến 90°. Đây là các thông số mà trước đây, người khuyết tật Việt Nam chỉ có thể tiếp cận thông qua các sản phẩm nhập khẩu giá cao.”, SV Đào Đức Anh Hoàng chia sẻ thêm.

Một ưu điểm vượt trội khác của sản phẩm ngón tay giả trong dự án “The Magic Hand” là khả năng tùy chỉnh theo kích thước của mỗi người, mang lại cảm giác như “bàn tay thật”. Với người khuyết tật, đó không chỉ là tính tiện dụng, mà còn là sự trở lại của cảm giác làm chủ cuộc sống khi có thể tiếp tục làm việc trong các nghề đòi hỏi thao tác cầm nắm linh hoạt như: may mặc, cơ khí, nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ hay tự cầm nắm, tự ăn uống, tự làm việc mà không cần sự trợ giúp của người khác.

Dự án “The Magic Hand” - giải pháp thiết kế ngón tay giả hỗ trợ người khuyết tật của SV DTU

Dưới sự hỗ trợ về máy móc, công nghệ và chuyên môn từ các cán bộ, giảng viên ĐH Duy Tân, nhóm sinh viên đã thực hiện đầy đủ các bước của một dự án công nghệ hoàn chỉnh từ nghiên cứu thực trạng và nhu cầu cộng đồng, thiết kế mô hình và tiến hành thử nghiệm đến hoàn thiện sản phẩm mẫu rồi sản xuất thử kèm theo đánh giá của người sử dụng.

Nhiều trăn trở trong quá trình thực hiện dự án được SV Đoàn Lê Anh Thư tâm sự: “Mỗi người khuyết tật ngón tay lại có kích cỡ ngón tay, vị trí mất đốt và lực nắm khác nhau, vì thế chúng em không có một mẫu chuẩn chung nào để đo đạc cho thật chính xác. Nhóm đã dành nhiều thời gian để chỉnh sửa bản vẽ với quyết tâm phải tái tạo lại cảm giác của ngón tay trên cơ sở điều chỉnh bằng cơ chế lò xo, khớp xoay và các chất liệu mềm. Việc thiết kế của chúng em rất thuận lợi khi ĐH Duy Tân có các Phòng Thực hành Cơ khí, Phòng Thí nghiệm Chế tạo & STEM (STEM & FAB LABs),… với hệ thống máy in 3D, máy CNC, máy đo lực cùng sự hướng dẫn sát sao của các giảng viên đã giúp chúng em có thể hoàn thiện sản phẩm như mong đợi.”

Giải pháp thiết kế ngón tay giả dự án “The Magic Hand” đã vượt qua:

Vòng Quốc gia: Là dự án xuất sắc nhất,

Vòng Bán kết: Thi đấu gồm 10 đội của 9 trường đại học thuộc khu vực ASEAN,

Vòng Chung kết: Thi đấu gồm 3 đội xuất sắc nhất khu vực ASEAN

và giành giải Nhì tại Chung kết ASEAN Entrepreneurship Hackathon 2025.

“The Magic Hand” không chỉ là một dự án công nghệ thiết thực do SV ĐH Duy Tân phát triển từ phòng thí nghiệm mà còn là minh chứng cho lòng trắc ẩn và niềm tin rằng công nghệ chỉ thật sự có giá trị khi phục vụ con người.