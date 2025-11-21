Các đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng các đại học tốt nhất thế giới (THE 2026)

Ngày 09/10/2025, Tổ chức xếp hạng uy tín Times Higher Education (THE) đã chính thức công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới 2026 - THE World University Rankings (WUR) 2026. Bảng xếp hạng năm nay ghi nhận sự tham gia kỷ lục của 2.191 cơ sở giáo dục đại học đến từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ - con số này đã tăng gấp 2,6 lần so với một thập kỷ trước, phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ về năng lực nghiên cứu và quá trình quốc tế hóa trong giáo dục đại học toàn cầu hiện nay. Đáng chú ý, Việt Nam đã có 11 cơ sở giáo dục đại học vinh dự góp mặt trong Bảng xếp hạng THE WUR 2026.