Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Các đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng các đại học tốt nhất thế giới (THE 2026)

P.V

Ngày 09/10/2025, Tổ chức xếp hạng uy tín Times Higher Education (THE) đã chính thức công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới 2026 - THE World University Rankings (WUR) 2026. Bảng xếp hạng năm nay ghi nhận sự tham gia kỷ lục của 2.191 cơ sở giáo dục đại học đến từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ - con số này đã tăng gấp 2,6 lần so với một thập kỷ trước, phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ về năng lực nghiên cứu và quá trình quốc tế hóa trong giáo dục đại học toàn cầu hiện nay. Đáng chú ý, Việt Nam đã có 11 cơ sở giáo dục đại học vinh dự góp mặt trong Bảng xếp hạng THE WUR 2026.

1.jpg
P.V
#ĐH Kinh tế TP.HCM #ĐH Duy Tân #Trường ĐH Tôn Đức Thắng #Trường ĐH Y Hà Nội #Trường ĐH Nguyễn Tất Thành #Trường ĐH Mở Tp.HCM #ĐH Quốc gia HN #ĐH Bách khoa HN #ĐH Huế #ĐH Đà Nẵng #ĐHQG TP.HCM #Đại học Duy Tân

Cùng chuyên mục