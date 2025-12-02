Giảng viên Y khoa ĐH Duy Tân đạt giải Nhất Giải thưởng Nhà Nghiên cứu trẻ tại AFES 2025

Đây là sự kiện khoa học uy tín bậc nhất khu vực trong lĩnh vực Nội tiết - Đái tháo đường - Rối loạn Chuyển hóa do Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam (VADE) phối hợp cùng Liên đoàn các Hội Nội tiết Đông Nam Á (AFES) tổ chức từ ngày 14 - 16/11/2025, tại Đà Nẵng.

NCS.BS. Huỳnh Lê Thái Bão với giải Nhất Giải thưởng Nhà Nghiên cứu Trẻ

Tập trung khai thác tiềm năng của:

Trí tuệ Nhân tạo (AI),

Dữ liệu Lớn (Big Data),

Internet Vạn vật (IoT), và

Điện toán Đám mây (Cloud)

trong việc xây dựng các giải pháp y học chính xác, hỗ trợ chẩn đoán sớm, dự báo nguy cơ và tối ưu hóa quy trình chẩn đoán và điều trị, đặc biệt đối với các bệnh lý mạn tính và có biến chứng nặng như bàn chân đái tháo đường, Hội nghị đã thu hút hơn 500 đại biểu quốc tế và hơn 1.200 đại biểu trong nước, bao gồm các giáo sư, phó giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong khu vực và thế giới. Có 270 báo cáo của các nhà khoa học trong nước và gần 100 báo cáo của các nhà khoa học quốc tế được gửi tới Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, NCS.BS. Huỳnh Lê Thái Bão - Giảng viên Khoa Y của ĐH Duy Tân đã báo cáo đề tài “Evaluation of diabetic foot by wounds, ischemia, and foot infections (Wifi) classification system“ (Đánh giá bàn chân đái tháo đường qua hệ thống phân loại vết thương, thiếu máu và nhiễm trùng (WIfI)).

“Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào các yếu tố nguy cơ quan trọng có liên quan đến phân tầng nguy cơ và kết cục cắt cụt chi ở các bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt là các công cụ mới mang tính định tính như: Huyết áp Ngón chân (TP), Chỉ số Ngón chân - Cánh tay (TBI) và một số công cụ khác trong thang điểm WIfI (Wound - Ischemia - Foot Infection). Từ đó, bước đầu chúng tôi đã đề xuất một số mô hình ứng dụng tính toán nguy cơ cắt cụt chi dành cho người Việt Nam. Đây là giai đoạn đầu nghiên cứu nên số lượng mẫu chưa lớn và còn nhiều hạn chế. Chúng tôi mong muốn sẽ cải thiện những vấn đề này để có những kết quả tốt và đáng tin cậy hơn trong tương lai.”, NCS.BS. Huỳnh Lê Thái Bão cho biết.

Các lãnh đạo, nhà khoa học tham dự Hội nghị AFES 2025

Được biết, cắt cụt chi và mù lòa là 2 biến chứng nặng nề nhất ở bệnh nhân đái tháo đường. Bàn chân đái tháo đường là bệnh lý nghiêm trọng với nhiều cơ chế phức tạp (bao gồm: vết thương, thiếu máu, nhiễm trùng, thần kinh xương khớp) dẫn đến kết cục cắt cụt chi. Cứ mỗi 20 giây, trên thế giới lại có một người bị cắt cụt chi do biến chứng của đái tháo đường. Tại Việt Nam, việc đánh giá bàn chân đái tháo đường qua các công cụ như phân loại Wagner, SINBAD và khám lâm sàng cơ bản, mặc dù rất quan trọng và cần thiết nhưng vẫn còn một vài hạn chế. Do đó, đề tài nghiên cứu “Evaluation of diabetic foot by wounds, ischemia, and foot infections (Wifi) classification system” của BS. Huỳnh Lê Thái Bão và cộng sự đã được đánh giá rất cao về mức độ cần thiết và đã được trao giải Nhất Giải thưởng Nhà Nghiên cứu Trẻ tại The AFES 2025.

Đây là giải thưởng dành cho các nhà khoa học trẻ dưới 35 tuổi có đề tài nghiên cứu gửi tới Hội nghị. Các tiêu chí xét giải thưởng gồm:

Tính mới của Đề tài,

Mức độ Tham gia,

Ý nghĩa Khoa học và Thực tiễn, và

Khả năng Trình bày.

BS. Huỳnh Lê Thái Bão chia sẻ: “Việc ứng dụng hệ thống phân loại WIfI cho phép đánh giá toàn diện bàn chân đái tháo đường qua nhiều cơ chế, cũng như hỗ trợ tiên lượng nguy cơ cắt cụt chi và định hướng chiến lược điều trị phù hợp. Điều này không chỉ góp phần chuẩn hóa quy trình đánh giá - chăm sóc lâm sàng mà còn nâng cao chất lượng điều trị và giảm gánh nặng bệnh tật cho bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, tôi vô cùng biết ơn những hỗ trợ của các thầy cô tại Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế, cám ơn sự ủng hộ và luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất từ Ban Giám đốc ĐH Duy Tân cùng quý thầy cô tại Khoa Y, DTU và Ban Tổ chức Hội nghị AFES đã tạo cơ hội để tôi chia sẻ về chủ đề hữu ích này.”