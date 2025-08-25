Thêm sinh viên ĐH Duy Tân nhận Học bổng Chính phủ Hàn Quốc năm 2025

Hai sinh viên của Đại học (ĐH) Duy Tân gồm: Nguyễn Nhật Huy (ngành Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU), và Cao Thị Như Ý (ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc) đã xuất sắc giành được Học bổng Chính phủ Hàn Quốc cho Sinh viên Trao đổi năm 2025, bắt đầu một hành trình học tập và trải nghiệm tuyệt vời tại "xứ sở kim chi".

Học bổng Chính phủ Hàn Quốc (Global Korean Government Scholarship - GKS) là gói học bổng toàn phần được Chính phủ Hàn Quốc tài trợ dành cho những du học sinh quốc tế có nguyện vọng học tập ở các trường đại học cũng như viện nghiên cứu lớn của Hàn Quốc.

Nguyễn Nhật Huy: Bền bỉ ‘chạy marathon’ để ‘chạm tay’ vào giấc mơ công nghệ

Quá trình học tập tại ĐH Duy Tân, Nhật Huy đã ghi nhiều dấu ấn với bảng thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa ấn tượng gồm:

Giải Nhất Cuộc thi “Program for Youth 2023”,

Giải Nhất Cuộc thi "Đào tạo về Tài nguyên Internet - Quản trị Internet dành cho sinh viên" năm 2024,

Top 6 các dự án của Kỳ thi “Over-the-counter Medication” và được Ban Giám khảo đánh giá cao nhất Chương trình Hybrid Mobility in Health Science 2024,

Học bổng Trại hè APIE Adv Camp tại SOI Asia Haneda Campus, Nhật Bản,

Học bổng APIE Camp @USK 2024 - Trại hè Quốc tế diễn ra tại Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Indonesia,

…

SV Nguyễn Nhật Huy với Học bổng Chính phủ Hàn Quốc tại ĐH Quốc gia Chungbuk

Nỗ lực này của Nhật Huy bắt nguồn từ quyết tâm được ‘chạm’ vào giấc mơ công nghệ, được làm việc trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin mà cụ thể là trở thành một chuyên gia An ninh Mạng về sau này.

“Ngay từ năm Nhất tại ĐH Duy Tân, em đã được các thầy cô ở trường tận tâm giảng dạy, truyền thụ kiến thức và các kỹ năng giúp em phát triển toàn diện. Nhờ đó, em vô cùng tự tin đăng ký xin Học bổng Chính phủ Hàn Quốc để học tại ĐH Quốc gia Chungbuk ngành Khoa học Máy tính. Với mong muốn vừa học tập, vừa trải nghiệm nhằm tích lũy thật nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho công việc sau này, em dự định sẽ học chuyên sâu với các khóa học như: Lập trình AI, Máy học, Cấu trúc Dữ liệu, và Hệ thống Cơ sở Dữ liệu tại ĐH Quốc gia Chungbuk. Em đã tìm hiểu kỹ lưỡng và có thời gian chuẩn bị chu đáo để tự tin theo học chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh của ĐH Quốc gia Chungbuk. Cũng trong dịp này, em sẽ tham gia Chương trình Ngôn ngữ Hàn Quốc Mùa hè (KISLP) do ĐH Quốc gia Chungbuk tổ chức. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa để em có cơ hội nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn, đồng thời được tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa Hàn Quốc.”, Nhật Huy cho biết.

Với những thành tích ấn tượng cùng việc chủ động tham gia các chương trình học thuật, hội nghị, trại hè quốc tế đã giúp Nhật Huy rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy toàn cầu và đặc biệt là sự tự tin khi bước ra thế giới. Những trải nghiệm này không chỉ mở rộng kiến thức chuyên môn mà còn là yếu tố quan trọng giúp hồ sơ của cậu bạn nổi bật khi ứng tuyển Học bổng Chính phủ Hàn Quốc.

Nhật Huy đặt mục tiêu ngắn hạn là tích lũy kinh nghiệm qua thực tập và đạt các chứng chỉ quốc tế như CCNA, CompTIA Security+. Về lâu dài, cậu bạn mong muốn trở thành một chuyên gia An ninh Mạng, đồng thời quay trở lại giảng dạy tại ĐH Duy Tân để có thể truyền cảm hứng và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế cho các thế hệ sau.

“Em muốn giúp các bạn sinh viên tiếp nối không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn phát triển kỹ năng ‘mềm’ và tầm nhìn toàn cầu, như cách em đã trưởng thành qua các dự án về An ninh Mạng và Phát triển Web ngay trong quá trình học tại ĐH Duy Tân. Đồng thời, em mong muốn đóng góp vào cộng đồng học thuật bằng cách phát triển các khóa học về An ninh Mạng và tham gia nghiên cứu về Tự động Hóa SLURM trong quản lý RPKI, dựa trên kinh nghiệm từ APNIC Routing Security SIG.”, Nhật Huy chia sẻ những dự định thật sự ý nghĩa.

Cao Thị Như Ý: Yêu tiếng Hàn, mê ‘boxing’ và ước mơ chinh phục Học bổng Du học Hàn Quốc

Là sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Cao Thị Như Ý đã nhận được Học bổng GKS cho Chương trình Trao đổi ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại ĐH Dong-A. Đây là thành quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực bứt phá không ngừng của cô gái nhỏ xinh xắn có tình yêu sâu đậm với Ngôn ngữ Hàn Quốc.

SV Cao Thị Như Ý với Học bổng Chính phủ Hàn Quốc tại ĐH Dong-A

Khi chọn theo học ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại ĐH Duy Tân, Cao Thị Như Ý hiểu rằng học ngoại ngữ không chỉ đơn thuần là nắm vững ngữ pháp hay từ vựng mà còn là hành trình khám phá văn hóa, con người, từ đó mở rộng thêm góc nhìn về thế giới. Như Ý đặt mục tiêu rất rõ ràng: sử dụng thành thạo tiếng Hàn, đạt chuẩn TOPIK cao, và quan trọng hơn là ‘biến’ vốn ngoại ngữ thành ‘chìa khóa’ để mở ra các cơ hội học tập và làm việc quốc tế. Từ đây, Như Ý đã xuất sắc giành được Học bổng Chính phủ Hàn Quốc, mở ra cơ hội để tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, đồng thời mở rộng trải nghiệm sống tại đất nước mà mình luôn yêu mến.

Như Ý cho rằng em đã rất may mắn khi trong suốt quá trình học tập và xin Học bổng luôn nhận được sự hỗ trợ và đồng hành của các thầy cô. Cô bạn dành những lời tri ân sâu sắc tới những ‘người dẫn đường’ đáng kính: “Trong suốt quá trình chuẩn bị hồ sơ, các thầy cô đã hỗ trợ tận tình từ việc định hướng tài liệu, chỉnh sửa giấy tờ, luyện tập phỏng vấn cho đến chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về học tập và sinh hoạt tại Hàn Quốc. Sự kiên nhẫn, nhiệt huyết, tận tâm cùng tinh thần luôn khuyến khích sinh viên học hỏi của các thầy cô ĐH Duy Tân là nguồn động lực lớn giúp em luôn cố gắng mỗi ngày.”

Đối với Như Ý, Học bổng GKS không chỉ là khoản tài chính hỗ trợ toàn bộ học phí và sinh hoạt phí tại Hàn mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội trải nghiệm một nền giáo dục và đời sống nhiều thú vị ở Hàn Quốc. Cô bạn dự định tập trung nâng cao trình độ tiếng Hàn để đạt TOPIK cấp 4 trở lên, đồng thời tham gia các câu lạc bộ, hoạt động giao lưu quốc tế và trải nghiệm sâu sắc văn hóa, ẩm thực, con người Hàn Quốc.

Phía sau hình ảnh một cô gái dịu dàng có nụ cười sương mai, Như Ý khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ sở thích… ‘boxing’. “Những giờ tập luyện cùng găng đấm và bao cát không chỉ là cách rèn luyện tốt nhất cho sức khỏe mà còn giúp em giải tỏa căng thẳng đầu óc. Em thấy rằng, ‘boxing’ không đơn thuần là một môn thể thao đối kháng mà còn là ‘người thầy’ dạy cho em rất nhiều điều. Mỗi cú đấm, mỗi lần né đòn trên sàn tập là một bài học về việc giữ bình tĩnh trước áp lực, sự kiên trì, khả năng tập trung và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.”, Như Ý chia sẻ.

Trong tương lai không xa, Như Ý ấp ủ mục tiêu trở thành một Biên-Phiên dịch viên tiếng Hàn chuyên nghiệp, đồng thời được tham gia các dự án hợp tác giáo dục và văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Cô sinh viên năng động luôn tin rằng ngoại ngữ là ‘cầu nối’ và chính những Biên-Phiên dịch viên tiếng Hàn đang góp phần xóa nhòa ranh giới ngôn ngữ để đưa người dân hai quốc gia đến gần nhau hơn.