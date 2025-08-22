Đại học Duy Tân công bố Điểm chuẩn TRÚNG TUYỂN đại học hệ chính quy năm 2025

Hội đồng Tuyển sinh Đại học (ĐH) Duy Tân công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025 cho từng phương thức: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, xét kết quả Học tập THPT (Học bạ) lớp 12, xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM năm 2025, và xét kết quả kỳ thi V-SAT năm 2025 như sau:

1. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025

a. Phương thức Xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2025

Ngành Y khoa/Răng-Hàm-Mặt: Điểm TRÚNG TUYỂN = 20,5 điểm

Ngành Dược: Điểm TRÚNG TUYỂN = 19 điểm

Ngành Điều dưỡng, Xét nghiệm Y học: Điểm TRÚNG TUYỂN = 17 điểm

Ngành Kiến trúc: Điểm TRÚNG TUYỂN = 20 điểm (Điểm môn Vẽ nhân hệ số 2)

Các ngành còn lại: Điểm TRÚNG TUYỂN = 15 điểm

b. Phương thức Xét kết quả Học tập THPT (Học Bạ) lớp 12

Ngành Y khoa/Răng-Hàm-Mặt/Dược :

Điểm TRÚNG TUYỂN = 24 điểm;

- Thí sinh tốt nghiệp THPT có Kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt loại Tốt (xếp loại Giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên.

Ngành Điều dưỡng, Xét nghiệm Y học :

Điểm TRÚNG TUYỂN = 19,5 điểm;

- Thí sinh tốt nghiệp THPT có Kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên.

Ngành Kiến trúc : Điểm TRÚNG TUYỂN = 22 điểm (Điểm môn Vẽ nhân hệ số 2)

Điểm TRÚNG TUYỂN = 22 điểm (Điểm môn Vẽ nhân hệ số 2) Các ngành còn lại: Điểm TRÚNG TUYỂN = 18 điểm

Chào mừng Tân sinh viên khóa 31 về với ngôi nhà chung Duy Tân! Anh chị sinh viên đã sẵn sàng đồng hành cùng các em!

c. Phương thức Xét kết quả Kỳ thi Đánh giá Năng lực của ĐHQG TP.HCM

Đối với ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược : Tổng điểm đạt 700 điểm, đồng thời có Kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt loại Tốt (xếp loại Giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên.

Đối với ngành Điều dưỡng, Xét nghiệm Y học : Tổng điểm đạt 650 điểm, đồng thời có Kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên.

Đối với các ngành còn lại: Tổng điểm đạt 600 điểm;

d. Phương thức Xét kết quả Kỳ thi V-SAT

Đối với ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược : Tổng điểm đạt 300 điểm, đồng thời có Kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt loại Tốt (xếp loại Giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên.

Đối với ngành Điều dưỡng, Xét nghiệm Y học : Tổng điểm đạt 250 điểm, đồng thời có Kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên.

Đối với các ngành còn lại: Tổng điểm đạt 225 điểm;

Ghi chú:

- Điểm Môn Vẽ(Năng khiếu) nhân hệ số 2: Thí sinh dùng kết quả thi môn Vẽ tại các trường đại học có tổ chức thi trong cả nước hoặc sử dụng kết quả thi tại ĐH Duy Tân.

- Thí sinh được phép thay đổi Chuyên ngành học khi làm thủ tục nhập học tại Trường.

2. Thời gian Nhập học

Từ 22/8 đến 30/08/2025, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến tại:

· Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn, và

· Cổng thông tin nhập học của ĐH Duy Tân: https://nhaphoc.duytan.edu.vn

Và đến nhập học trực tiếp tại Đại học Duy Tân, số 254 Nguyễn Văn Linh, Phường Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng trong khoảng thời gian trên.

 Những thí sinh chưa có tên trong danh sách trúng tuyển có thể đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung tại https://tuyensinh.duytan.edu.vn từ ngày 01/09/2025.

3. Hồ sơ Nhập học

01 Bản chính Giấy báo Trúng tuyển nhập học (do ĐH Duy Tân cấp, gởi qua đường bưu điện hoặc thí sinh có thể tải Giấy báo trúng tuyển tại mục Tra cứu danh sách trúng tuyển trên Website https://tuyensinh.duytan.edu.vn hoặc https://nhaphoc.duytan.edu.vn);

01 Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời nếu tốt nghiệp năm 2025 hoặc Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp THPT nếu đã tốt nghiệp trước năm 2025;

01 Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Nếu Xét tuyển kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT); hoặc Bản gốc Giấy chứng nhận Kết quả thi Đánh giá năng lực (Nếu xét tuyển bằng kết quả ĐGNL) hoặc Giấy chứng nhận Kết quả kỳ thi VSAT (Nếu xét tuyển bằng kết quả kỳ thi VSAT);

Bản sao chứng thực các giấy tờ: Học bạ Trung học Phổ thông, Giấy khai sinh, các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có), và Giấy xác nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với Nam giới còn trong độ tuổi do cơ quan quân sự tại địa phương cấp (nếu có);

Thư viện

cùng phòng học, phòng thực hành, khởi nghiệp hiện đại của ĐH Duy Tân tại cơ sở số 3 Quang Trung, Đà Nẵng

4. Phương thức Nhập học

a. Nhập học Trực tiếp

- Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến qua cổng thông tin của Bộ GDĐT và đến nhập học trực tiếp tại Đại học Duy Tân, số 254 Nguyễn Văn Linh, Phường Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng từ ngày 22/8 đến 30/08/2025.

- Thời gian làm việc:

+ Buổi sáng: từ 07g00 - 11g00 (từ Thứ 2 đến Chủ Nhật)

+ Buổi chiều: từ 13g00 - 17g00 (từ Thứ 2 đến Chủ Nhật)

+ Ngày 2/9: nghỉ lễ

- Khi đến làm thủ tục nhập học, phụ huynh và tân sinh viên chuẩn bị hồ sơ nhập học, học phí, lệ phí như trong Giấy báo nhập học.

- Thí sinh truy cập https://nhaphoc.duytan.edu.vn để kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân trước khi nộp hồ sơ, học phí và lệ phí.

- Quý Phụ huynh, Sinh viên có thể nộp học phí theo một trong hai phương thức sau:

Phương thức 1: Đóng qua Tài khoản Ngân hàng

- Số TK: 118000181119, Ngân hàng VIETINBANK; hoặc

- Số TK: 6811111994, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng -VIETCOMBANK

- Đơn vị thụ hưởng: ĐẠI HỌC DUY TÂN

- Nội dung chuyển khoản: “[Họ tên sinh viên], Mã Hồ sơ: [Mã ghi trên giấy báo trúng tuyển]”

o Ví dụ: Nguyễn Văn An, Mã hồ sơ 999999

Lưu ý:

Khi đến làm thủ tục nhập học tại Trường, Quý Phụ huynh/Sinh viên cần mang theo Chứng từ Nộp tiền qua ngân hàng và nhận Biên lai đóng tiền tại Bộ phận thu học phí của Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng.

Phương thức 2: Đóng bằng tiền mặt tại Trường khi đến làm thủ tục nhập học

b. Nhập học trực tuyến (Online) + Nộp hồ sơ + Chụp ảnh làm thẻ

Thí sinh thực hiện nhập học trực tuyến (online) theo các bước sau:

Bước 1: đăng nhập địa chỉ: https://nhaphoc.duytan.edu.vn

Bước 2: nhập các thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp học phí và các khoản lệ phí khác bằng chuyển khoản qua ngân hàng (xem hướng dẫn ở trên).

Bước 4: Nhà trường sẽ thông báo lịch học qua email hoặc thí sinh sẽ được Khoa chủ quản liên lạc, hướng dẫn, và cung cấp lịch học.

Bước 5: Thí sinh phải đến trường để nộp hồ sơ nhập học và chụp ảnh làm thẻ sinh viên tại 254 Nguyễn Văn Linh.

Lưu ý :

· Nếu nộp học phí bằng chuyển khoản qua Ngân hàng (Internet Banking) thì phụ huynh/sinh viên chụp lại màn hình giao dịch chuyển tiền để đính kèm khi làm thủ tục nhập học.

· Thí sinh phải nộp hồ sơ nhập học về trường sau thời gian nhập học trực tuyến (online).

Mọi thắc mắc, Thí sinh và Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ:

1900.2252 - 0905.294.390 - 0905.294.391 - (0236) 3650403 - 3653561 để được hướng dẫn.