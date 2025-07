ĐH Duy Tân đăng cai Hội thảo APacCHRIE 2028 và giải Ba Best Paper Award tại Diễn đàn APF-2025

Đại học (ĐH) Duy Tân chính thức trở thành đơn vị đăng cai APacCHRIE 2028 - hội thảo quốc tế quan trọng và thiết thực về học thuật trong lĩnh vực Du lịch & Khách sạn.

Từ đầu năm 2025 đến nay, các giảng viên và nghiên cứu sinh của ĐH Duy Tân cũng đã tham gia và đóng góp nhiều ở các hội thảo gắn với APacCHRIE (Asia-Pacific Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education), Hội đồng Châu Á-Thái Bình Dương về Giáo dục & Đào tạo, về Khách sạn, Nhà hàng và Nội bộ Tổ chức. Cụ thể nhóm nghiên cứu của ĐH Duy Tân đã trình bày báo cáo tại Hội thảo APacCHRIE 2025 và trước đó, đã giành giải Ba Best Paper Award tại Diễn đàn APF2025.

Giải Ba Best Paper Award tại Diễn đàn APF-2025

The 21st Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism (Diễn đàn Châu Á - Thái Bình Dương dành cho Sinh viên Sau Đại học Nghiên cứu về Du lịch lần thứ 21) - APF-2025 hay APF2025 được tổ chức tại Trường Quản lý Khách sạn và Du lịch (SHTM) thuộc ĐH Bách khoa Hồng Kông (PolyU) từ ngày 14 - 16/5/2025 đã quy tụ hàng trăm nghiên cứu sinh và học giả trẻ từ khắp nơi trên thế giới. APF2025 được công nhận là một trong những diễn đàn nghiên cứu hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, góp phần xây dựng cầu nối bền chặt giữa các nghiên cứu sinh và cộng đồng chuyên môn, mở rộng tầm ảnh hưởng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành Du lịch và Khách sạn.

Tại Diễn đàn APF2025, có 43 tham luận được trình bày bởi các nhà nghiên cứu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Philippines, Singapore, Đài Loan, Lào, Việt Nam,… Là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Diễn đàn APF2025, 3 nghiên cứu sinh ngành Quản trị Kinh doanh tại ĐH Duy Tân gồm:

• ThS. Đặng Thanh Dũng - Q. Trưởng Khoa Marketing, ĐH Duy Tân,

• ThS. Lê Thị Khánh Ly - Giảng viên Khoa Quản lý-Kinh tế Việt Mỹ (PSU), ĐH Duy Tân

• ThS. Lưu Thị Thu Hương, Q. Trưởng Khoa Quản lý-Kinh tế Việt Mỹ (PSU), ĐH Duy Tân

cùng 2 giảng viên hướng dẫn:

• TS. Nguyễn Công Minh, Trưởng Ban Sau Đại học (GS), ĐH Duy Tân,

• TS. Nguyễn Huy Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế & Kinh doanh (SBE), ĐH Duy Tân

đã trình bày 3 nghiên cứu gồm:

• Impacts of Organizational Elements on Intrapreneurship inside Hotels Located in Da Nang City, Vietnam (Ảnh hưởng của các yếu tố Tổ chức đến tinh thần Khởi nghiệp Nội bộ trong các Khách sạn tại Đà Nẵng, Việt Nam),

• Retaining Talent in Tourism: The Hidden Connection between Job Satisfaction and Turnover Intention (Giữ chân Nhân tài trong ngành Du lịch: Mối liên hệ tiềm ẩn giữa sự hài lòng trong công việc và ý định nghỉ việc),

• The Determinants affecting AI Chatbots Adoption of the Elderly in Tourism and Hospitality (Các yếu tố quyết định ảnh hưởng đến việc sử dụng AI Chatbot của Người cao tuổi trong ngành Du lịch và Khách sạn).

Ban Tổ chức đã trao 3 giải thưởng Best Paper Award cho những nghiên cứu xuất sắc nhất tại Diễn đàn APF2025. Nhóm nghiên cứu đến từ ĐH Duy Tân đã được trao giải Ba với đề tài: The Determinants affecting AI Chatbots Adoption of the Elderly in Tourism and Hospitality (Các yếu tố quyết định ảnh hưởng đến việc sử dụng AI Chatbot của Người cao tuổi trong ngành Du lịch và Khách sạn).

Nghiên cứu này ứng dụng mô hình UTAUT 3 nhằm khảo sát các yếu tố tác động đến việc người cao tuổi bắt đầu sử dụng AI Chatbot. Thông qua bảng khảo sát với 210 du khách thuộc thế hệ Gen Z đang du lịch tại Đà Nẵng, được phân tích bằng phần mềm SmartPLS 4.0, nhóm nghiên cứu cung cấp các thông tin về các yếu tố tác động khi lựa chọn AI Chatbot như:

• Dễ dàng Sử dụng,

• Hiệu suất, và

• Ảnh hưởng Xã hội.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng làm rõ vai trò của:

• Đổi mới cá nhân

trong việc hình thành thói quen sử dụng AI Chatbot trong thực tế. Những phát hiện này đã mang lại những hiểu biết quý giá, giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực Du lịch và Khách sạn cải thiện để tạo sự thuận lợi cho việc sử dụng các AI Chatbot, từ đó nâng cao trải nghiệm cho du khách lớn tuổi và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ toàn ngành.

Trực tiếp trình bày tham luận được trao giải Ba, ThS. Lưu Thị Thu Hương - Q. Trưởng Khoa Quản lý-Kinh tế Việt Mỹ (PSU), ĐH Duy Tân chia sẻ: “Việc tham gia và báo cáo tại Diễn đàn APF2025 là trải nghiệm quý giá và ý nghĩa đối với tôi cùng nhóm nghiên cứu. Là nghiên cứu sinh năm Nhất, tôi thực sự cám ơn ĐH Duy Tân đã tạo điều kiện để tôi tiếp cận môi trường học thuật quốc tế, mở rộng kết nối với các giáo sư và nghiên cứu sinh đến từ nhiều quốc gia. Mỗi phiên thảo luận đều mang lại cho tôi những góc nhìn mới và cảm hứng mạnh mẽ để tiếp tục nghiên cứu khoa học. Giải thưởng Best Paper Award thực sự là niềm vinh dự lớn, ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu cũng như chất lượng đào tạo và định hướng nghiên cứu của ĐH Duy Tân.”

Trước đó, vào năm 2023, ĐH Bách khoa Hồng Kông đã phối hợp cùng ĐH Duy Tân tổ chức Diễn đàn APF2023 lần thứ 19 tại ĐH Duy Tân với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, kết nối mạng lưới học thuật và góp phần định hướng phát triển ngành Du lịch và Khách sạn châu Á - Thái Bình Dương ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại hơn.

ĐH Duy Tân sẽ chính thức đăng cai Hội thảo APacCHRIE 2028

Ngay sau khi tham dự Diễn đàn APF2025, nhóm nghiên cứu của ĐH Duy Tân tiếp tục có báo cáo tham luận tại Hội thảo APacCHRIE 2025, diễn ra từ ngày 27 - 30/5/2025 tại Khách sạn Marriott, Chiang Mai, Thái Lan. Có 234 tham luận của các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh,… theo chủ đề của Hội thảo là “Transforming to the Future: Innovation, AI, and Regenerative Tourism and Hospitality” (Chuyển đổi hướng tới Tương lai: Đổi mới, Trí tuệ Nhân tạo và Du lịch - Khách sạn).

Nhóm nghiên cứu của ĐH Duy Tân đã trình bày đề tài “The Effect of Trust and Satisfaction on Gen Z’s AI Chatbots Adoption in Tourism and Hospitality” (Nghiên cứu tác động của niềm tin và sự hài lòng đến sự chấp nhận AI Chatbot của thế hệ Gen Z trong Du lịch và Dịch vụ). Dựa trên dữ liệu khảo sát thu thập từ 210 du khách thuộc thế hệ Gen Z tại Tp. Đà Nẵng và được phân tích bằng phần mềm SmartPLS 4.0, nghiên cứu đã cung cấp những phân tích chi tiết về mức độ ảnh hưởng của niềm tin, sự hài lòng đến sự chấp nhận sử dụng AI Chatbot trong các dịch vụ du lịch và khách sạn của nhóm đối tượng này.

TS. Nguyễn Công Minh - Trưởng Ban Sau Đại học (GS), ĐH Duy Tân đã tham gia một Phiên Tọa đàm cùng các nhà lãnh đạo nổi tiếng từ các tổ chức, khách sạn hàng đầu trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương như:

• GS.TS. Lawrence Fong (điều hành) - Chủ tịch Hiệp hội ApacChrie, Trường Quản lý Kinh doanh, ĐH Ma Cao,

• GS.TS. Kaye Chon - Hiệu trưởng Trường Quản lý Khách sạn và Du lịch, PolyU, Hồng Kông, Người Sáng lập tổ chức APacCHRIE,

• TS. Warren Goodsir - Trưởng Khoa Khách sạn và Du lịch tại ĐH Công nghệ Auckland - New Zealand, Nguyên Chủ tịch Hiệp hội APacCHRIE,

• GS.TS. Kyungsoo Han - Khoa Quản lý Ẩm thực và Dịch vụ Ăn uống, ĐH Kyonggi, Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Hiệp hội APacCHRIE,

• PGS.TS. Pornpisanu Promsivapallop - Trưởng Khoa Khách sạn Du lịch, ĐH Prince of Songkla, Thái Lan, Phụ trách Quản lý Tư vấn của Tổ chức APacCHRIE khu vực Đông Nam Á.

Hội thảo APacCHRIE là sự kiện thường niên do APacCHRIE -Hiệp hội Giáo dục hàng đầu trong lĩnh vực Du lịch và Khách sạn tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức. Sau khi diễn ra tại Thái Lan, Hội nghị sẽ được tổ chức tiếp nối các năm sau, cụ thể:

• Hội thảo APacCHRIE 2026 tổ chức ở Nhật Bản,

• Hội thảo APacCHRIE 2027 tổ chức ở Macao,

• Hội thảo APacCHRIE 2028 tổ chức ở Việt Nam và tại ĐH Duy Tân.

Trước đó, vào tháng 1/2025, TS. Nguyễn Công Minh - Trưởng Ban Sau Đại học (GS), ĐH Duy Tân đã chính thức được APacCHRIE phê duyệt trở thành thành viên của Hiệp hội và đại diện cho Việt Nam trong tổ chức này.

Lĩnh vực Du lịch & Khách sạn của ĐH Duy Tân trên các bảng xếp hạng uy tín hiện nay: · Top 51-100 Thế giới theo xếp hạng QS World Rankings by Subjects 2026, · Top 101-150 Thế giới theo xếp hạng Shanghai Ranking 2023.