Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng ngay trong lớp học

TPO - Xảy ra mâu thuẫn, một nữ sinh ở Thanh Hóa bị nhóm ít nhất 3 bạn cùng lớp “đánh hội đồng” ngay trong lớp. Sự việc có sự chứng kiến của nhiều học sinh nhưng không ai can ngăn mà còn quay clip.

Ngày 11/12, ông Lương Văn Sinh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa (đóng ở phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, nhà trường đang phối hợp với công an địa phương làm rõ vụ một nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn "đánh hội đồng" trong lớp học.

Mấy hôm trước (ngày 9/12), do xảy ra mâu thuẫn, nữ sinh N.T.Y.N. (SN 2010, học sinh lớp 10, Trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa) bị nhóm bạn cùng lớp lao vào hành hung.

Hình ảnh nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng.

Sự việc được một số học sinh ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội. Trong clip, lúc N. bị nhóm bạn “đánh hội đồng", nữ sinh đã ngồi xuống, ôm đầu chịu trận, trong lớp có rất đông bạn học nhưng không ai can ngăn.

Chị Phạm Thị Th. (phường Nam Sầm Sơn, mẹ nữ sinh N.) cho biết, con gái kể từng nhiều lần bị bạn tấn công trong lớp và ở ngoài. Sau sự việc, gia đình đã báo cáo tới chính quyền địa phương và đưa N. đến cơ sở y tế thăm khám. Hiện, nữ sinh bị bạn hành hung vẫn trong tình trạng sợ hãi, hoảng loạn.

Lãnh đạo Trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa cho biết, sau sự việc, nhà trường đã cử ban nề nếp mời phụ huynh các học sinh có liên quan tới làm việc để chấn chỉnh. Đồng thời, nhà trường yêu cầu người thân của các nữ sinh tới xin lỗi gia đình cháu N. và có trách nhiệm lo viện phí cho cháu N.

Hiện công an đã vào cuộc để xử lý các cháu theo quy định. Nhà trường sẽ có biện pháp chấn chỉnh học sinh toàn trường tránh xảy ra sự việc tương tự.