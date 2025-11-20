Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đôi trai gái bị nhóm đối tượng truy đuổi, đánh hội đồng trong đêm

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhóm người xuất hiện khá đông, gồm cả nam và nữ chạy xe máy thành tốp. Một số đối tượng lao vào đánh nam thanh niên và cô gái đi cùng đến chảy máu. Khi nghe tiếng tri hô ‘có công an’, nhóm đối tượng mới bỏ chạy”

Ngày 20/11, Công an xã Vĩnh Lộc (TP.HCM) cho biết đang xác minh, làm rõ vụ thanh niên bị cả nhóm người truy đuổi và hành hung trên đường.

Clip vụ ẩu đả

Trước đó vào sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhóm người giằng co giữa đường lúc rạng sáng. Khi thanh niên đang lùi lại thì một đối tượng điều khiển xe máy bất ngờ lao tới đâm thẳng vào người nạn nhân. Ngay sau cú tông, một nhóm người lập tức bao vây, đấm đá liên tiếp khiến thanh niên gục xuống đường

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 2 giờ sáng cùng ngày tại giao lộ Quách Điêu – Liên ấp 6-2, thuộc xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ).

danh-nhau.png

Một nhân chứng chứng kiến vụ hành hung cho biết thời điểm xảy ra vụ việc đường rất vắng. Nhóm đối tượng xuất hiện khá đông, gồm cả nam và nữ chạy xe máy thành tốp.

“Một số đối tượng lao vào đánh thanh niên và cô gái đi cùng. Nạn nhân bị chảy nhiều máu. Đến khi có tiếng tri hô ‘có công an’, nhóm đối tượng mới bỏ chạy”, nhân chứng kể.

Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Đôi nam nữ bị nhóm đối tượng đuổi theo và hành hung như đoạn video lan truyền.

Công an xã Vĩnh Lộc đang tiếp tục thu thập lời khai, trích xuất camera và làm rõ vai trò từng đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
#TP.HCM #bạo lực #giao thông #truy đuổi #xã Vĩnh Lộc #đánh hội đồng #đôi nam nữ #nam thanh niên #hỗn chiến #mất trật tự #công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục