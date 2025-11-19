Buộc thôi học 2 nữ sinh đánh ‘hội đồng’ bạn trong nhà vệ sinh ở TPHCM

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ nữ sinh bị đánh “hội đồng” trong nhà vệ sinh trường cao đẳng. Tuy nhiên có 2 trong số 5 em bị nhà trường cho thôi học.

Ngày 19/11, đại diện UBND phường Đông Hòa (TPHCM) cho biết, ngay sau khi nắm thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý vụ nữ sinh đánh nhau ở Trường Cao đẳng Công nghệ Đồng An.

Theo thông tin từ chính quyền phường Đông Hòa, vụ việc xảy ra từ tháng 8/2025 trong nhà vệ sinh của trường cao đẳng kể trên. Cơ quan chức năng xác định có 5 người tham đánh “hội đồng” các học sinh khác.

Ngoài em T.L.T.L. (SN 2009, ngụ phường Thuận Giao, TPHCM) bị đánh “hội đồng” và xuất hiện trong hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, cơ quan chức năng xác định còn có 3 em khác cũng là nạn nhân.

Nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh của trường

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan công an đã vào cuộc, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, qua giám định, 4 nữ sinh bị đánh có thương tích là 0% nên không đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, theo cơ quan công an, hành vi của 5 em tham gia đánh bạn chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên.

Tuy nhiên, có 2 em trong số 5 nữ sinh tham gia đánh bạn là T.P.A. và D.T.N bị nhà trường cho thôi học.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, tối 18/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh nữ sinh bị đánh “hội đồng” trong nhà vệ sinh của trường học.

Theo hình ảnh được ghi lại, nạn nhân bị nhóm bạn túm tóc, quật xuống sàn nhà vệ sinh. Nhóm nữ sinh đấm, đá liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Quá trình nữ sinh bị đánh, có một số người đứng xem, dùng điện thoại quay lại nhưng không ai vào can ngăn.