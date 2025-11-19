Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nữ sinh trường cao đẳng ở TPHCM bị đánh 'hội đồng' trong nhà vệ sinh

Hương Chi
TPO - Một nữ sinh bị nhóm nữ sinh đánh hội đồng trong nhà vệ sinh của trường cao đẳng ở TPHCM. Vụ việc xảy ra từ tháng 8, nhưng đến nay video ghi lại cảnh đánh nhau mới xuất hiện trên mạng xã hội.

Tối 18/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh của trường.

Theo hình ảnh được ghi lại, nạn nhân bị nhóm 4 nữ sinh khác mặc đồng phục trường nghề túm tóc, quật xuống sàn nhà vệ sinh. Nhóm nữ sinh đấm, đá liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Quá trình nữ sinh bị đánh, có một số người đứng xem, dùng điện thoại quay lại nhưng không ai vào can ngăn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra tại một trường cao đẳng nghề trên địa bàn phường Đông Hòa, TPHCM.

hs.jpg
hs-1.jpg
Nữ sinh bị đánh trong nhà vệ sinh của trường

Bà L.T.H. (ngụ phường Thuận Giao, TPHCM) cho biết, nữ sinh bị đánh trong đoạn video là con gái của mình. Nạn nhân là em T.L.T.L. (sinh năm 2009).

Theo bà H., sau khi học hết lớp 9, con gái bà đăng ký vào trường cao đẳng kể trên để vừa học nghề (hệ trung cấp) vừa học kiến thức văn hóa phổ thông.

Sau khi bị đánh, nữ sinh bị ù tai không nghe được, tâm lý hoảng loạn, phải đến cơ sở y tế để thăm khám điều trị và nghỉ học suốt 10 ngày.

Liên quan vụ việc trên, lãnh đạo UBND phường Đông Hòa cho biết, đã xảy ra từ tháng 8/2025 và được xử lý xong.

Phía gia đình nạn nhân cũng xác nhận vụ việc xảy ra từ tháng 8 và tới nay hình ảnh ghi lại cảnh đánh nhau mới xuất hiện trên mạng xã hội.

Hương Chi
#nữ sinh #đánh đập #TPHCM #phường Đông Hòa #trường cao đẳng #nhà vệ sinh

