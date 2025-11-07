Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Nữ sinh ở TPHCM lại đánh nhau túi bụi trong nhà vệ sinh của trường

Hương Chi
TPO - Sau vụ một nữ sinh bị cả nhóm hơn 10 nữ sinh cùng trường xúm vào đánh "hội đồng", mạng xã hội tiếp tục xôn xao với đoạn video ghi lại cảnh 2 nữ sinh đánh nhau túi bụi. Cả hai vụ việc đều diễn ra trong nhà vệ sinh của trường và những nữ sinh liên quan đều là học sinh trung học cơ sở (THCS) tại TPHCM.

Tối 6/11, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh hai nữ sinh đánh nhau trong khu vực nhà vệ sinh trường học, gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh trong đoạn video cho thấy, hai nữ sinh túm tóc, vật nhau xuống sàn nhà vệ sinh. Cả hai đấm liên tiếp vào người đối phương. Vụ đánh nhau kéo dài khoảng 3 phút trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác song không có em nào can ngăn.

nu-sinh.jpg
Hai nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh của trường Ảnh: cắt từ clip

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra tại Trường THCS Phú An (phường Phú An, TPHCM).

Lãnh đạo UBND phường Phú An và Hiệu trưởng Trường THCS Phú An xác nhận đã nắm thông tin về clip hai nữ sinh của trường đánh nhau. Hiện cơ quan chức năng địa phương đang vào cuộc xác minh vụ việc.

Trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin về việc một nữ sinh lớp 8, Trường THCS An Điền (phường Long Nguyên, TPHCM) bị nhóm gần 10 nữ sinh cùng trường lôi vào nhà vệ sinh của trường đánh đập. Nạn nhân bị đánh phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, rạn nứt 3 xương sườn.

Ngày 6/11, Ban Giám hiệu Trường THCS An Điền đã làm việc với các học sinh liên quan và phụ huynh. Hiệu trưởng trường này nhận trách nhiệm vì để xảy ra vụ việc học sinh đánh nhau. Nhà trường cho biết, theo quy định, hiện nay không còn áp dụng hình thức kỷ luật đuổi học. Do đó, nhà trường sẽ xử lý hình thức phù hợp trong phạm vi cho phép. Đồng thời, nhà trường có biện pháp chấn chỉnh, tránh tái diễn vụ việc tương tự.

Hương Chi
#Trường THCS Phú An #Trường THCS An Điền #phường Phú An #phường Long Nguyên #TPHCM #nữ sinh #đánh nhau

