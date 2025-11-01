20 đối tượng mang kiếm, bịt mặt tìm đánh nhau gây náo loạn ở Gia Lai

TPO - Công an tỉnh Gia Lai khởi tố 20 đối tượng hẹn nhau qua mạng đánh nhau, rồi mang theo mác, kiếm, vỏ chai bia đi trên nhiều xe máy gây náo loạn ở phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam.

Các đối tượng trong vụ việc tại cơ quan công an.

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố 20 đối tượng, có hành vi “Cố ý gây thương tích” (4 đối tượng) và “Gây rối trật tự công cộng” (16 đối tượng) xảy ra trên địa bàn phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam.

Trong đó, 6 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Phan Thanh Long (SN 2003, ở phường Quy Nhơn Nam), Trần Văn Tiếp (SN 2007, trú xã Kim Sơn), Nguyễn Công Khanh (SN 2007, ở phường Kon Tum, Quảng Ngãi), Trịnh Công Vinh (SN 2007, trú xã Bình Hiệp), Hứa Thành Khoa (SN 2004), Đặng Thành Đạt (SN 2007, cùng trú phường Quy Nhơn) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo đó, từ ngày 28 - 31/5, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Long với Trương Thanh Phúc (SN 2008, trú phường Quy Nhơn Nam), các đối tượng trên hẹn nhau qua mạng, rồi đeo khẩu trang đen, mặc áo khoác màu đen, không đội mũ bảo hiểm chở nhau trên xe máy đem theo mác, kiếm, vỏ chai bia... chạy trên nhiều tuyến đường thuộc phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam tìm đánh nhau.

Trên đường đi, các đối tượng điều khiển xe máy dàn hàng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự, bức xúc cho người dân.

Trước tình trạng trên, cơ quan công an đã thu thập chứng cứ, khởi tố 20 đối tượng tham gia đánh nhau và gây rối trật tự công cộng; đồng thời mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan.