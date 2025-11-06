Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Cơ quan điều tra nhận định gì về vụ học sinh lớp 8 ở Lào Cai đâm bạn rồi đẩy xuống hồ?

Thành Đạt

TPO - Cơ quan điều tra nhận định hành vi của V.T.Đ thể hiện sự quyết liệt, có ý thức tước đoạt mạng sống người khác, có dấu hiệu của tội “giết người”. Tuy nhiên, do V.T.Đ sinh ngày 8/4/2012, mới 13 tuổi 6 tháng, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 16h30 ngày 5/11, hai nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc tức giận, một học sinh đã dùng vật sắc nhọn đâm bạn, sau đó đẩy nạn nhân qua lan can rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi. Cơ quan chức năng nhận định hành vi này có dấu hiệu của tội “giết người”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Yên Bái khẩn trương điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy, hai em học sinh là V.T.Đ và N.L.T, cùng học lớp 8E Trường THCS Quang Trung. Trong thời gian học, giữa hai em đã nảy sinh mâu thuẫn vì N.L.T thường xuyên trêu chọc, có lời lẽ xúc phạm bố mẹ của V.T.Đ. Giáo viên chủ nhiệm đã biết sự việc và từng trao đổi với phụ huynh hai bên để chấm dứt tình trạng này.

15285.jpg
Cơ quan công an làm việc với học sinh V.T.Đ. Ảnh: Công an cung cấp.

Tuy nhiên, sáng 5/11, N.L.T tiếp tục giấu sách vở, trêu chọc bạn. Sau khi về nhà ăn cơm trưa, V.T.Đ lấy một con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) giấu trong cặp mang đến trường. Đến khoảng 15h35, sau giờ học buổi chiều, cả hai ra khu vực hồ Cung thiếu nhi (tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái) để “nói chuyện”. Khi yêu cầu bạn dừng trêu chọc nhưng không được, Đ rút dao trong cặp ra đâm liên tiếp vào lưng và vai N.L.T, rồi ôm kéo đẩy nạn nhân xuống hồ.

14892.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Rất may, một người đi ngang qua đã kịp thời kéo N.L.T lên bờ và đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai cấp cứu. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của V.T.Đ thể hiện sự quyết liệt, có ý thức tước đoạt mạng sống người khác, mang dấu hiệu của tội “giết người”. Tuy nhiên, do V.T.Đ sinh ngày 8/4/2012, mới 13 tuổi 6 tháng, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

