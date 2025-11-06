Thông tin mới vụ nam sinh dùng vật sắc nhọn đâm bạn rồi đẩy xuống hồ ở Lào Cai

TPO - Sau khi bị bạn dùng vật sắc nhọn đâm nhiều nhát vào lưng, em Th. bị 4 vết thương, chảy nhiều máu, hiện học sinh này đang được điều trị tại bệnh viện. Nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý vụ việc.

Sáng 6/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tuấn, bố em Th. nạn nhân bị nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy xuống hồ ở Lào Cai cho biết, hiện em đã qua cơn nguy kịch nhưng lúc tỉnh, lúc mê, tinh thần hoảng loạn. Nhiều lúc trong cơn mơ vẫn giật mình, khóc hét lên khiến gia đình vô cùng xót xa. Em đang được theo dõi tại bệnh viện.

Theo anh Tuấn, em Th. đã bị bạn học cùng lớp dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát, để lại 4 vết thương ngoài da, chảy nhiều máu. "May mắn cháu kịp thời được cứu và điều trị. Nếu rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào thì là bậc phụ huynh cũng vô cùng đau xót khi nhìn con cái bị như vậy", anh Tuấn chia sẻ.

Theo anh Tuấn, việc nói học sinh Đ. (học sinh đánh, đẩy bạn xuống hồ - PV) có biểu hiện tăng động chưa được kiểm chứng, nhưng hành vi và hành động một cách máu lạnh như vậy cần lên án. Nếu học sinh này đúng bị tăng động, gia đình cũng mong muốn nhà trường cũng như ngành giáo dục có những biện pháp xử lý để không làm ảnh hưởng đến các bạn học sinh khác.

Bà Đặng Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai cho biết, hai học sinh đều học lớp 8 tại trường. Trên lớp, các em không có biểu hiện mâu thuẫn hay xích mích. Bà Hà xác nhận vụ việc có thật và cả hai em đều là học sinh của trường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

“Gia đình học sinh dùng vật sắc nhọn đâm bạn đã đưa cháu đến công an trình báo. Học sinh bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe hiện đang ổn định. Nhà trường hiện phối hợp với cơ quan chức năng, chờ kết luận chính thức”, bà Hà thông tin.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 16h30 chiều qua 5/11, UBND phường Yên Bái nhận được tin báo từ Công an phường về vụ việc hai nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái) đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau. Sau đó, một nam sinh đã đẩy nạn nhân qua lan can để nạn nhân rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường và công an phường đã tới địa điểm xảy ra vụ việc và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Ông Chung cho biết thêm, qua báo cáo nhanh, nguyên nhân ban đầu do 2 bên xích mích, cãi nhau rồi bất ngờ lao vào xô xát. Trong đó nam sinh lớp 8 nhấc, đẩy nạn nhân xuống hồ nước có biểu hiện tăng động.