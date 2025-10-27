Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Hà Nội yêu cầu các trường công khai đường dây nóng xử lý bạo lực học đường

Hà Linh
TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường phải thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin liên quan đến an ninh, an toàn và bạo lực học đường.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa đề nghị Phòng Văn hóa - Xã hội các phường, xã và các trường trực thuộc về việc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Trong đó, Sở yêu cầu trường học các cấp phảithiết lập đường dây nóng và công khai số điện thoại để phụ huynh, người dân kịp thời phản ánh thông tin liên quan đến các vấn đề có thể xảy ra như tình trạng an ninh, an toàn trường học, bạo lực học đường…

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu trường học các cấp tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, kỹ năng ứng xử văn hóa, phòng chống bạo lực học đường, ma túy, tội phạm công nghệ cao và các tệ nạn xã hội.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường thiết lập và công khai đường dây nóng để phụ huynh phản ánh thông tin.

Các trường phải quản lý chặt việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng trong nhà trường; phát huy vai trò tổ tư vấn học đường; thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó rủi ro; phát hiện sớm học sinh có dấu hiệu bất thường về hành vi, tâm lý.

Ngoài ra, các nhà trường cần rà soát, kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống cây xanh lâu năm có dấu hiệu sâu, có nguy cơ gãy đổ phải lập tức báo cáo xử lý. Kiểm tra hệ thống điện, ao hồ, lan can, khu vui chơi… đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, tội phạm và tệ nạn xã hội đã được triển khai và đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên vẫn còn phức tạp, độ tuổi vi phạm có xu hướng trẻ hóa, ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất, tinh thần và môi trường giáo dục.

Thời gian gần đây, tại Hà Nội xảy ra 2 vụ việc bạo lực học đường nghiêm trọng, rúng động dư luận xã hội gồm: Học sinh lớp 7, Trường THCS Đại Kim, có hành vi túm tóc, ghìm đầu và quật ngã cô giáo ngay trong lớp học; Học sinh Trường THPT Minh Phú bị nhóm thanh niên bắt quỳ, xin lỗi và liếm biển số xe.

