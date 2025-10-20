Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Hà Nội: Học sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe máy

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại nội dung một nam sinh bị nhóm bạn bắt quỳ, đạp vào người, yêu cầu liếm biển số xe máy.

Mở đầu video, nam sinh mặc áo phông màu xanh đen đứng khoanh tay xin lỗi nhóm bạn đang bao vây xung quanh. Tuy nhiên, một thanh niên khác cao giọng quát lớn, yêu cầu nam sinh quỳ xuống xin lỗi đồng thời phải bò ra phía sau chiếc xe máy để liếm biển số xe.

Thấy nam sinh này chần chừ, thanh niên kia đã dùng chân đạp vào mặt. Cuối cùng, nam sinh phải bò ra phía đuôi xe máy để liếm biển số xe.

Đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội, gây bức xúc cho nhiều người về hành vi bạo lực của nhóm người trẻ tuổi.

Trong đó, không ít người thương xót nam sinh là nạn nhân trong vụ việc, đồng thời đề nghị phải xác minh, làm rõ những cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh, làm gương cho những người khác.

bo.jpg
Nam sinh bị nhóm bạn bắt bò đi liếm biển số xe máy.

Nam sinh trong video được cho là học sinh lớp 10 của Trường THPT Minh Phú, xã Sóc Sơn (Hà Nội).

Trả lời báo chí, bà Trần Thị Lực, Hiệu trưởng Trường THPT Minh Phú cho biết, nhà trường đã báo cáo sự việc đến Sở GD&ĐT Hà Nội và từ chối cung cấp thêm thông tin.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của nhà trường.

Hiệu trưởng một trường THPT tại Hà Nội cho rằng, thực tế đã có những vụ việc học sinh tham gia bạo lực học đường, vi phạm nội quy, quy định của trường học.

Tuy nhiên, Thông tư 19 về xử phạt học sinh do Bộ GD&ĐT ban hành, có hiệu lực từ 31/10 quy định, mức xử lý cao nhất là viết bản kiểm điểm. Ông e là, với hình thức kỷ luật này sẽ khó răn đe được học sinh vi phạm, nhà trường rơi vào thế khó khi xử lý các sự việc.

Hà Linh
#bạo lực học đường #Hà Nội học sinh bị ép quỳ xin lỗi #xử lý vi phạm #bạo lực trẻ em #trường THPT Minh Phú

Xem thêm

Cùng chuyên mục