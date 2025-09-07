Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Quảng Ninh báo động tình trạng bạo lực học đường

Hoàng Dương
TPO - Những ngày đầu tháng 9, dư luận Quảng Ninh liên tiếp xôn xao trước các vụ việc học sinh bị đánh hội đồng, gây lo ngại về tình trạng bạo lực học đường ngày càng phức tạp.

Mới nhất, sáng 5/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm hơn chục thanh thiếu niên vây đánh ngay trước cổng Trường Cao đẳng Việt - Hàn (phường Việt Hưng). Video cho thấy các đối tượng, phần lớn mặc áo đồng phục trắng, dồn ép nạn nhân vào hàng rào, liên tục ra tay hành hung.

58.jpg
Nhóm học sinh áo trắng hành hung bạn học trước cổng trường. Ảnh cắt từ clip.

Một số đối tượng khác còn điều khiển xe máy đến hỗ trợ nhóm hành hung, khiến tình hình thêm căng thẳng. Dù nam sinh nhiều lần bị đánh ngã xuống nền gạch nhưng xung quanh không ai can ngăn, đa số chỉ đứng quay clip.

Theo báo cáo nhanh của Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, sự việc xảy ra lúc 7h30, trong thời điểm đông phụ huynh và học sinh qua lại. Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Phòng Công tác học sinh, sinh viên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và Công an tỉnh để rà soát, xác minh danh tính các học sinh liên quan.

Ông Nhữ Đình Tùng, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng cho biết, nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm. Hai nam sinh cấp THCS nảy sinh xích mích vì một nữ sinh, sau đó kéo theo vụ xô xát nghiêm trọng. Sau đó Công an đã đưa hai em về trụ sở phường để làm việc, đồng thời tiếp tục xác minh các đối tượng khác tham gia hành hung để xử lý theo quy định.

1000028289.jpg
Công an dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị bạn đánh đến co giật giữa đường.

Trước đó ít ngày, ngày 29/8, tại khu vực gần cổng Trường Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh), một nam sinh bị nhóm bạn chặn đường, dùng mũ bảo hiểm và tay chân hành hung dã man đến mức nạn nhân co giật ngay tại chỗ phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Quang L. (SN 2008) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hai vụ việc liên tiếp chỉ trong chưa đầy một tuần đã gióng lên hồi chuông báo động về bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, cho biết ngành giáo dục đang phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền địa phương để xử lý vụ việc, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

“Chúng tôi yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, nắm bắt tâm lý học sinh từ sớm, không để mâu thuẫn nhỏ tích tụ thành xô xát. Nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục các em, đặc biệt là trong giai đoạn tuổi mới lớn, dễ bồng bột và chịu tác động từ mạng xã hội” vị đại diện nhấn mạnh.

Các chuyên gia giáo dục cũng cảnh báo rằng bạo lực học đường không chỉ gây tổn thương thể chất và tinh thần cho nạn nhân, mà còn để lại hậu quả xã hội lâu dài. Những vụ việc gần đây cho thấy một bộ phận học sinh chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại. Sự thờ ơ, quay clip thay vì can ngăn cũng phản ánh vấn đề đạo đức và trách nhiệm cộng đồng cần được đặt ra nghiêm túc.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra, đồng thời phối hợp với nhà trường, phụ huynh tăng cường giáo dục, ngăn chặn tình trạng học sinh tụ tập, gây gổ, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Hoàng Dương
