Pháp luật

Google News

Dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật ở Quảng Ninh

Hoàng Dương
TPO - Ngày 31/8, Công an phường Vàng Danh (tỉnh Quảng Ninh) đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ việc một nam sinh bị hành hung trên đường, gây bức xúc dư luận.

Clip nam sinh bị đánh đến co giật nằm trên phố.

Trước đó, ngày 29/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh mặc áo trắng đang đi xe đạp gần khu vực Trường Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh) thì bị nhóm thanh niên chặn đánh. Hình ảnh cho thấy, nạn nhân bị dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu, tiếp đó liên tục hứng nhiều cú đấm, đá vào vùng đầu và gáy khiến ngã gục, co giật và phải nhập viện cấp cứu.


Công an dựng lại hiện trường vụ việc.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định nạn nhân là Đ.H.Đ. (SN 2008, trú tại khu Trưng Vương 7, phường Vàng Danh, học sinh lớp 12). Vụ việc xảy ra khoảng 11h trưa 29/8 tại tổ 2, khu Nam Trung. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn lời nói giữa Đ. với L.S.H. (SN 2009, học sinh lớp 11, trú tại khu Nam Sơn, phường Vàng Danh) và N.D.Q. (SN 2009, học sinh lớp 11, trú tại khu Chạp Khê, phường Vàng Danh).

Khi phát hiện Đ. đi xe đạp trên đường, H. đã lao tới tấn công, Q. cũng tham gia cùng. Mặc dù nạn nhân đã gục xuống, H. vẫn tiếp tục tung nhiều cú đá liên hoàn.


Nam sinh bị đánh đến co giật nằm trên vỉa hè. Ảnh cắt từ clip.

Công an phường Vàng Danh đã triệu tập các đối tượng liên quan, dựng lại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc và khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Hiện sức khỏe của nam sinh Đ. cơ bản đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi y tế.

Hoàng Dương
