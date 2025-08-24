Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

CSGT Hà Nội mở đường đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu

Thanh Hà
TPO - Ngày 24/8, các lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội giúp đỡ một cháu bé bị co giật và cô gái có biểu hiện ngất đi cấp cứu.

Chiều 24/8, trong lúc làm nhiệm vụ phân luồng giao thông phục vụ tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã nhận được đề nghị hỗ trợ một cháu nhỏ bị co giật.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT dùng xe chuyên dụng mở đường đưa cháu đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, sức khỏe cháu bé đã ổn định.

Cũng trong cùng ngày, N.L.A (SN 2005) cùng bạn đi từ Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội lên phố xem hợp luyện lần 2.

Đến chiều cùng ngày, trong quá trình ngồi chờ, L.A thấy mệt và khó thở nên bạn đi cùng đã nhờ lực lượng Công an làm nhiệm vụ giúp đỡ.

Ngay sau đó, Đại úy Nguyễn Ngọc Hòa - cán bộ Công an phường Sơn Tây đã hỗ trợ đưa L.A đi kiểm tra sức khỏe.

Thanh Hà
