Hà Nội tiếp nhận gần 100 phương tiện và 660 cán bộ, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ A80

TPO - Sáng 23/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), Công an TP Hà Nội tiếp nhận 660 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 100 phương tiện CSGT được Cục CSGT, Bộ Công an tăng cường phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (gọi tắt là nhiệm vụ A80).

Đại tá Phạm Quang Huy và lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chụp ảnh cùng các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Thanh Hà

Dự buổi lễ có Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an; Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội; đại diện các phòng nghiệp vụ Cục CSGT cùng 660 cán bộ, chiến sĩ CSGT được tăng cường từ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lực lượng tăng cường gồm những cán bộ, chiến sĩ CSGT ưu tú, có kinh nghiệm trong công tác dẫn đoàn, điều tiết, chỉ huy giao thông và gần 100 phương tiện chuyên dụng như ô tô Toyota Camry, mô tô phân khối lớn, Honda Gold Wing… đã được bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm an toàn, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ.

660 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Công an cấp tỉnh tăng cường cho Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT, khẳng định lực lượng CSGT có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đại tá Phạm Quang Huy đề nghị các cán bộ, chiến sĩ được tăng cường nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình làm nhiệm vụ chấp hành nghiêm chế độ điều lệnh, quy trình công tác, có thái độ, tác phong ứng xử văn hoá, chuẩn mực với người tham gia giao thông và bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT Thủ đô.

Đồng thời đề nghị Phòng CSGT Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục CSGT tăng cường quản lý cán bộ, bố trí lực lượng, phương tiện triển khai các hoạt động nghiệp vụ thực hiện hiệu quả phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Dàn ô tô Toyota Camry tăng cường làm nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Hà

Ảnh: Thanh Hà

Bên cạnh nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, CSGT còn trực tiếp thực hiện dẫn đoàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn đại biểu trong nước, quốc tế và tham gia vào các khối diễu binh, diễu hành. Đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, xử lý linh hoạt mọi tình huống, góp phần để Lễ kỷ niệm diễn ra trang nghiêm, an toàn, thành công tốt đẹp.

Đây là những cán bộ, chiến sĩ CSGT ưu tú, có kinh nghiệm trong công tác dẫn đoàn, điều tiết, chỉ huy giao thông. Ảnh: Thanh Hà

Đại tá Trần Đình Nghĩa cho biết Phòng CSGT Hà Nội đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, từng cán bộ, chiến sĩ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, bảo đảm lực lượng luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất.

"Toàn thể cán bộ, chiến sĩ CSGT Thủ đô và lực lượng tăng cường sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối trật tự, an toàn giao thông, an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm" - Đại tá Trần Đình Nghĩa nhấn mạnh.

Mô tô phân khối lớn. Ảnh: Thanh Hà

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025) do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể, sẽ diễn ra vào 6h30 ngày 2/9 với các hoạt động diễu binh, diễu hành quy mô lớn.

Trước đó, Ban Tổ chức tiến hành tổng hợp luyện lần 1 vào tối 21/8, tổng hợp luyện lần 2 vào tối 24/8, sơ duyệt vào tối 27/8 và tổng duyệt vào sáng 30/8.