Khởi tố đối tượng hành hung nam sinh đến co giật ở Quảng Ninh

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang L. (SN 2008, trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Clip nam sinh bị đánh đến co giật ở Quảng Ninh.

Theo hồ sơ, trước đó vào ngày 29/8, giữa hai nam sinh Đ.H.Đ. (SN 2008) và L.S.H. (SN 2009, cùng trú tại phường Vàng Danh) xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt tại căng tin Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội. Sau đó, H. đã gọi thêm nhóm bạn gồm 8 thanh thiếu niên, trong đó có Phạm Quang L., để tìm Đ. “giải quyết”.

Đến khoảng 11h cùng ngày, nhóm này đã hành hung Đ. tại khu vực Trường Đại học Hạ Long. Một số đối tượng còn sử dụng điện thoại quay lại cảnh đánh đập, đăng tải lên mạng xã hội để khoe “chiến tích”.

Đối tượng Phạm Quang L. Tại cơ quan Công an.

Đoạn video clip lan truyền trên Facebook cho thấy nam sinh mặc áo trắng đi xe đạp ven đường thì bị một người ngồi sau xe máy dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu. Sau đó, em tiếp tục bị một đối tượng khác lao tới đấm, đá liên tiếp vào các vùng hiểm như đầu, gáy. Bị tấn công bất ngờ, nam sinh không thể phản kháng, chỉ nằm chịu trận cho tới khi lên cơn co giật.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và triệu tập các đối tượng liên quan. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/9, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang L. để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi gây rối trật tự công cộng có tổ chức, hoặc dùng vũ khí, hung khí, gây hậu quả nghiêm trọng… có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng còn lại trong nhóm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.