Hai công nhân môi trường bị nhóm phụ nữ hành hung giữa phố

Thái Lâm
TPO - Trong lúc thu gom rác, hai công nhân vệ sinh môi trường ở Lâm Đồng bất ngờ bị nhóm phụ nữ lao vào hành hung bằng nón bảo hiểm và guốc nhọn.

Ngày 30/8, Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết, đã có văn bản trình báo Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) về vụ việc hai công nhân vệ sinh môi trường của đơn vị bị nhóm phụ nữ hành hung, phải nhập viện cấp cứu.

img-7834.jpg
Hai công nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h15 ngày 28/8, trong lúc thu gom rác tại khu vực ngã ba đường Mạc Đĩnh Chi - Ba Tháng Hai (cầu Nhà đèn, phường Xuân Hương - Đà Lạt), bà Huỳnh Thị Kim Chi và ông Huỳnh Văn Cường (chị em ruột, công nhân Đội môi trường đô thị) bất ngờ bị nhóm 4 phụ nữ lao vào đánh đập. Cả hai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng bị thương vùng đầu, mặt và ngực.

Tại bệnh viện, bà Chi cho biết khi đang thu gom rác gồm cành cây, vật dụng gia đình… lên xe chuyên dùng thì một thiếu nữ điều khiển xe máy cho rằng xe rác chắn lối đi. Sau khi cãi vã, thiếu nữ này đã dùng mũ bảo hiểm tấn công rồi gọi mẹ đến, tiếp tục dùng guốc nhọn đánh vào đầu, mặt bà.

Khi bà Chi ngã xuống mương, thêm hai phụ nữ khác xuất hiện, cùng tham gia hành hung. Ông Cường tới can ngăn cũng bị nhóm này đánh.

Đại diện Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt khẳng định, hành vi trên không chỉ xâm hại sức khỏe, tính mạng người lao động mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội. Do đó, đơn vị đã đề nghị cơ quan công an sớm điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã triệu tập những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc và tiến hành các bước xử lý theo thẩm quyền.

Thái Lâm
Công nhân môi trường, Lâm Đồng, hành hung

