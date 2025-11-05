Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh: Rạn 3 xương sườn

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đang trong giai đoạn chuẩn bị thi học kỳ, dù sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục, gia đình buộc phải xin bệnh viện cho nữ sinh được về nhà, điều trị ngoại trú, sau khi em bị nhóm bạn đưa vào nhà vệ sinh của trường đánh hội đồng làm rạn nứt 3 xương sườn, đa chấn thương đến mức phải nhập viện.

Ngày 5/11, đại diện UBND phường Long Nguyên (TPHCM) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc một nữ sinh bị nhóm bạn đánh đập, xảy ra trên địa bàn, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại Trường THCS An Điền, phường Long Nguyên. Nạn nhân bị nhóm bạn hơn 10 người đánh đập là nữ sinh học lớp 8 của trường.

bd-8390.jpg
Nữ sinh bị đánh dã man

Dù sự việc xảy ra từ ngày 31/10 nhưng đến tối 4/11, clip quay lại cảnh hành hung nạn nhân mới được phát tán trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Khi phát hiện nữ sinh bị đánh, gia đình đã đưa nạn nhân đến bệnh viện để khám, điều trị. Bước đầu, bác sĩ xác định nữ sinh bị đa chấn thương, rạn nứt 3 xương sườn, tâm lý hoảng sợ.

Do đang trong giai đoạn chuẩn bị thi học kỳ nên gia đình xin cho nữ sinh về nhà điều trị ngoại trú để không ảnh hưởng đến việc học. Gia đình đang chăm sóc cho bé, hạn chế đi lại và cử động mạnh.

Phụ huynh của nữ sinh bị đánh mong muốn cơ quan công an làm rõ sự việc. Đồng thời, mong muốn nhà trường cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho nữ sinh khi đi học trở lại, không làm ảnh hưởng đến tâm lý của bé.

bd-1.jpg
Nạn nhân bị nhóm nữ sinh cùng trường dùng chân đạp liên tục trong khi đang nằm dưới nền nhà

Theo tìm hiểu của phóng viên, nữ sinh bị đánh mới xin chuyển lớp. Nhóm đánh hội đồng em học ở nhiều lớp khác nhau. Phụ huynh của các học sinh tham gia bạo hành đã tới xin lỗi gia đình nữ sinh bị đánh.

Nhà trường nhận trách nhiệm vì để xảy ra sự việc học sinh đánh nhau và cam kết phối hợp với phụ huynh trong việc giáo dục học sinh, ngăn chặn tái diễn hành vi tương tự.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 4/11, mạng xã hội lan truyền clip một nữ sinh bị đánh hội đồng trong khu vực nhà vệ sinh của trường. Bị nhóm học sinh hơn 10 người đấm, đạp túi bụi, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Hương Chi
#nữ sinh lớp 8 #đánh đập dã man #Trường THCS An Điền #nứt xưởng #học sinh #đánh hội đồng #phường Long Nguyên #TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục