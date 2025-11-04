Bắc Ninh dự kiến hỗ trợ học phí đào tạo nhân lực cho công nghiệp AI

TPO - Tỉnh Bắc Ninh dự kiến chính sách hỗ trợ đào tạo các ngành, nghề phục vụ công nghiệp mũi nhọn, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp số cho học sinh, sinh viên.

Theo đó, đối tượng là học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Để nhận hỗ trợ, học sinh tốt nghiệp THPT, trúng tuyển và tham gia học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành, nghề đào tạo phục vụ công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp bán dẫn, AI và công nghiệp số; tuyển sinh từ năm học 2025-2026 đến năm học 2029-2030.

Học sinh, sinh viên được hỗ trợ một lần/một năm học bằng tiền. Trường hợp học sinh, sinh viên học đồng thời ở nhiều cơ sở đào tạo, nhiều chương trình đào tạo thì chỉ được hưởng chính sách tại một cơ sở, một chương trình đào tạo do học sinh, sinh viên lựa chọn.

Thời gian được hưởng hỗ trợ theo thời gian học thực tế của khóa học nhưng không quá 10 tháng/1 năm học; không quá 20 tháng/1 khóa học chương trình đào tạo trình độ trung học nghề hoặc trình độ trung cấp; không quá 30 tháng/1 khóa học chương trình đào tạo trình độ cao đẳng; không quá 50 tháng/1 khóa học chương trình đào tạo trình độ đại học.

Học sinh, sinh viên học các chương trình đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun, tín chỉ thì kinh phí được cấp theo thời gian đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian đào tạo của ngành, nghề học và trình độ đào tạo tương đương theo niên chế.

Bắc Ninh dự kiến hỗ trợ học phí đào tạo nhân lực phục vụ công nghiệp AI.

Trường hợp học sinh, sinh viên bỏ học, bị kỷ luật buộc thôi học trong năm học nào thì không được hỗ trợ học phí của năm học đó; trường hợp học sinh, sinh viên năm học cuối không tham gia thi tốt nghiệp hoặc không được công nhận tốt nghiệp thì không được hỗ trợ học phí của năm học đó.

Trường hợp học sinh, sinh viên chưa được nhận kinh phí hỗ trợ học phí theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo. Riêng kinh phí hỗ trợ cho đối tượng được hưởng chính sách từ ngày 1/8/2030 đến ngày 31/12/2030 thì được thanh toán trong năm 2031.

Học sinh, sinh viên thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đủ điều kiện được hỗ trợ bằng 100% học phí theo thực tế, tối đa không quá mức hỗ trợ theo từng năm học. Cụ thể, bậc đại học, năm học 2025-2026, một học sinh, sinh viên có mức hỗ trợ 1.850.000 đồng/tháng; năm học 2026-2027 mức hỗ trợ 2.090.000 đồng/tháng; năm học 2027-2028 mức hỗ trợ 2.240.000 đồng/tháng; năm học 2028-2029 mức hỗ trợ 2.400.000 đồng/tháng; năm học 2029-2030 mức hỗ trợ 2.570.000 đồng/tháng.

Bậc cao đẳng và trung cấp, năm học 2025-2026, một học sinh, sinh viên có mức hỗ trợ 2.040.000 đồng/tháng; năm học 2026-2027 mức hỗ trợ 2.400.000 đồng/tháng; năm học 2027-2028 mức hỗ trợ 2.570.000 đồng/tháng; năm học 2028-2029 mức hỗ trợ 2.750.000 đồng/tháng; năm học 2029-2030 mức hỗ trợ 2.940.000 đồng/tháng.