Địa ốc

Bắc Ninh mở bán hơn 800 căn nhà ở xã hội

Nguyễn Thắng
TPO - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công khai kế hoạch bán 827 căn nhà ở xã hội tại phường Bắc Giang và Tân Tiến, với giá gần 19 triệu đồng/m².

Theo đó, các căn hộ mở bán thuộc Dự án nhà ở xã hội số 2 tại khu số 5, số 9 Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang và phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh). Dự án có tổng diện tích khoảng 1,207 ha, gồm các hạng mục: nhà ở xã hội, nhà ở thương mại cao tầng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ.

Dự án xây dựng 3 công trình nhà ở với diện tích xây dựng khoảng 4.597 m², tổng diện tích sàn khoảng 95.102,6 m²; trong đó có 2 tòa nhà ở xã hội cao 19 tầng (1 tầng hầm chung) và 1 tòa nhà ở thương mại cao 19 tầng (2 tầng hầm).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 10/11 đến 11/12/2025; dự kiến mở bán từ ngày 12/12/2025. Tổng số căn hộ mở bán là 827 căn, giá bán 18.918.026 đồng/m².

minh-hoa.png
Ảnh minh họa.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân chỉ nộp hồ sơ đăng ký tại một dự án, không mua bán khi chưa đủ điều kiện hoặc không thuộc đối tượng được hưởng chính sách. Đồng thời, người dân không nên nộp tiền chênh lệch, khoản thu không rõ ràng, chỉ thanh toán trực tiếp với chủ đầu tư hoặc qua ngân hàng theo thỏa thuận.

Trường hợp hồ sơ không được giải quyết hoặc phát hiện dấu hiệu sai phạm trong quá trình giao dịch, người dân cần gửi toàn bộ hồ sơ đến Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh hoặc cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Thắng
