Bắc Ninh: Đề nghị Công an xử lý thông tin huy động vốn dự án khu đô thị nghìn tỷ

TPO - Sở Xây dựng Bắc Ninh đề nghị công an xác minh, ngăn chặn, xử lý đăng tải thông tin sai lệch, có dấu hiệu gian dối, lừa đảo, trục lợi từ các hành vi mua bán, huy động vốn khi chưa đủ điều kiện tại dự án khu đô thị ở phường Tam Sơn và xã Tiên Du.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh nhận thấy xuất hiện một số tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin rao bán, nhận đặt cọc bất động sản chưa đủ điều kiện huy động vốn tại dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn phường Tam Sơn do Công ty TNHH Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư và dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn thuộc xã Tiên Du do Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội làm chủ đầu tư.

Các hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở và pháp luật liên quan; có dấu hiệu “gian lận, lừa dối, lừa đảo”, nguy cơ thổi giá, gây bất ổn thị trường bất động sản, tiềm ẩn rủi ro, gây tranh chấp với khách hàng, gây mất trật tự an ninh, xã hội.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ đầu tư dự án không ủy quyền cho các tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai và trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Đồng thời, các chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; tuân thủ pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở và pháp luật liên quan; phối hợp, kiểm tra, xử lý các thông tin không trung thực, giả mạo của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Ảnh minh họa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh thường xuyên phối hợp, tuyên truyền pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản; tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) trong hoạt động đăng tải thông tin, quảng cáo, rao bán có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản khi chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Công an tỉnh Bắc Ninh tăng cường công tác phối hợp, xác minh, ngăn chặn, xử lý đăng tải thông tin sai lệch, có dấu hiệu gian dối, lừa đảo, trục lợi từ các hành vi mua bán, huy động vốn, lôi kéo người dân tham gia các giao dịch bất động sản khi chưa đủ điều kiện.

Sở Xây dựng khuyến nghị các tổ chức, cá nhân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu rõ thông tin, pháp lý các dự án trên địa bàn; không đăng ký, không tổ chức mua bán, lôi kéo, trao đổi, chuyển tiền đặt cọc, giữ chỗ dưới bất kỳ hình thức nào đối với các dự án không đủ thông tin, điều kiện huy động vốn theo quy định.