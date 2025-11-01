Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Bắc Ninh công bố giá bán hàng nghìn căn nhà ở xã hội

Nguyễn Thắng
TPO - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công bố giá bán nhà ở xã hội tại 3 dự án trên địa bàn, với giá từ hơn 16 triệu đồng đến gần 19 triệu đồng/m2.

Cụ thể, nhà ở xã hội tại Dự án khu nhà ở xã hội số 2 tại khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang và phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh). Dự án cung ứng 1.032 căn hộ (827 căn để bán và 205 căn cho thuê). Giá bán là 18.918.026 đồng/m2.

Nhà ở xã hội tại Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, tại xã Yên Trung và xã Tam Đa. Dự án gồm 10 khối nhà, với tổng số khoảng 1.048 căn hộ; khu nhà ở liền kề với tổng số khoảng 107 căn hộ; khu thương mại dịch vụ; khu công trình công cộng (trường liên cấp, nhà văn hóa, trạm y tế) và hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục phụ trợ.

Dự án thực hiện chuẩn bị thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, thẩm định thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng từ tháng 8/2017 đến tháng 12/2021; triển khai xây dựng các hạng mục công trình, mua sắm lắp đặt máy móc thiết bị từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2026. Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động tổng thể vào tháng 12/2026.

Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 27/10 đến ngày 27/11/2025. Số lượng căn hộ mở bán là 1.029 căn hộ. Giá bán: căn thường là 16.442.701 đồng/m2, căn góc là 16.771.555 đồng/m2, căn cạnh cầu thang là 16.113.847 đồng/m2.

23-1.png
Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City.

Nhà ở xã hội tại Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT01A và ô đất CT01B thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Quế Võ (nay là phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh).

Quy mô dự án: Nhà CT01 và nhà CT03 cao 12 tầng và 1 tum, với tổng số căn hộ mỗi tòa nhà là 235 căn. Nhà CT02 và nhà CT04 cao 12 tầng và 1 tum, với tổng số căn hộ mỗi tòa nhà là 222 căn.

Hiện tại, 4 tòa chung cư CT01, CT02, CT03, CT04 đã xây dựng xong phần thô 12 tầng chính và 1 tum, đang thi công hoàn thiện công trình. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực công trình gồm: đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước và PCCC, cây xanh, vỉa hè, chiếu sáng đã được xây dựng và hoàn thiện.

Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 8/11 đến ngày 8/12/2025. Số lượng căn hộ mở bán đợt 1 là 300 căn hộ. Giá bán là 18.873.000 đồng/m2.

Nguyễn Thắng
