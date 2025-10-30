Lào Cai chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội gần 900 tỷ đồng

TPO - Ngày 30/10, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giao Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Lào Cai làm chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Yên Ninh (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai).

Tổng diện tích dự án hơn 22.000 m², gồm 8.660 m² đất xây dựng nhà ở xã hội, 9.011 m² đất giao thông - hạ tầng kỹ thuật và 4.417 m² đất cây xanh. Dự kiến quy mô dân số khoảng 2.100 người.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Cổng thông tin Lào Cai.

Dự án gồm 5 tòa nhà chung cư, cung cấp khoảng 807 căn hộ với đầy đủ hành lang, thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, thu gom rác thải... Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, gồm hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện - chiếu sáng, thông tin liên lạc, trạm xử lý nước thải, khu tập kết rác, sân vườn, cây xanh và bãi đỗ xe, đảm bảo kết nối với hạ tầng khu vực.

Tổng mức đầu tư hơn 864 tỷ đồng, thời hạn hoạt động dự án 50 năm kể từ ngày được giao đất. Tiến độ thực hiện trong 30 tháng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Lào Cai có trụ sở tại phường Lào Cai, do ông Phạm Ngọc Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật.