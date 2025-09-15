Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Vướng mặt bằng, dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật hồ Rẻ Quạt "án binh bất động" nhiều năm

Thanh Hiếu

TPO - Sau 11 năm được phê duyệt, đến nay dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật quanh hồ Rẻ Quạt vẫn án binh bất động. Nhiều khu đất nằm trong diện quy hoạch bị lấn chiếm hoặc cỏ dại mọc um tùm.

tp-6.jpg
Năm 2014, UBND thành phố Hà Nội﻿ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu Rẻ Quạt (phường Khương Đình). Đến năm 2017, UBND thành phố giao UBND quận Thanh Xuân﻿ (UBND phường Khương Đình kế thừa) triển khai công tác GPMB phục vụ dự án. Dù vậy, đến nay dự án vẫn án binh bất động, nhiều khu đất nằm trong diện quy hoạch bị lấn chiếm hoặc cỏ dại mọc um tùm.
tp-8.jpg
Theo UBND phường Khương Đình﻿, dự án có tổng diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án là 15.343,5m2 liên quan 102 hộ gia đình và 254 xã viên Hợp tác xã Dịch vụ Hạ Đình cùng 2 giếng nước của Nhà máy nước sạch Hạ Đình﻿.
1000026023.jpg
1000026021.jpg
1000026015-6379.jpg
Trước khi thực hiện chính quyền hai cấp, UBND quận Thanh Xuân (cũ) mới bồi thường GPMB cho 15/102 hộ với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng và 8.085m2 đất nông nghiệp của 254 xã viên.
tp-4.jpg
Hiện tại, vẫn còn 87 hộ dân cùng 2 giếng nước của Nhà máy Nước Hạ Đình chưa được giải quyết dứt điểm, khiến dự án “giậm chân tại chỗ”.
tp-1.jpg
tp-2.jpg
tp-5.jpg
Theo UBND phường Khương Đình, nguyên nhân của tình trạng trên là do những vướng mắc trong GPMB, nhất là việc xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...
tp-3.jpg
Hiện tại, UBND phường Khương Đình đang rà soát nguồn gốc đất đai để lên phương án hỗ trợ tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự kiến, trong quý 4/2025, phường Khương Đình sẽ thực hiện công tác GPMB đối với các trường hợp còn lại.
Thanh Hiếu
#Hồ Rẻ Quạt #Dự án #Chậm tiến độ #Hà Nội

