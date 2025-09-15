Hà Nội: Vướng mặt bằng, dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật hồ Rẻ Quạt "án binh bất động" nhiều năm

TPO - Sau 11 năm được phê duyệt, đến nay dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật quanh hồ Rẻ Quạt vẫn án binh bất động. Nhiều khu đất nằm trong diện quy hoạch bị lấn chiếm hoặc cỏ dại mọc um tùm.