Hà Nội: Vướng mặt bằng, dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật hồ Rẻ Quạt "án binh bất động" nhiều năm

TPO - Sau 11 năm được phê duyệt, đến nay dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật quanh hồ Rẻ Quạt vẫn án binh bất động. Nhiều khu đất nằm trong diện quy hoạch bị lấn chiếm hoặc cỏ dại mọc um tùm.
Trước khi thực hiện chính quyền hai cấp, UBND quận Thanh Xuân (cũ) mới bồi thường GPMB cho 15/102 hộ với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng và 8.085m2 đất nông nghiệp của 254 xã viên.
Theo UBND phường Khương Đình, nguyên nhân của tình trạng trên là do những vướng mắc trong GPMB, nhất là việc xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...
Hiện tại, UBND phường Khương Đình đang rà soát nguồn gốc đất đai để lên phương án hỗ trợ tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự kiến, trong quý 4/2025, phường Khương Đình sẽ thực hiện công tác GPMB đối với các trường hợp còn lại.